Modo zorra activado: hablamos con Bad Gyal sobre Rauw Alejandro

“Tú eres un mierda, no vales nada y eso todas lo saben. Cada día una chica nueva y tú no sabes ser fiel. ¿Cómo tú tienes tanta cara de pedirme que vuelva? Yo ya no estoy pa’ tu mierda”. Cuando escuché esas palabras de Bad Gyal en “Zorra”, una de sus canciones de 2019, me sentí poderosa. Sobre todo, porque como a muchas otras mujeres, me han llamado “zorra” de manera despectiva. El ser testigo de cómo Alba Farelo tomó un insulto machista que nos persigue desde tiempos inmemoriales y le dio un significado en el que los hombres eran “los señalados” me pareció… justo, por así decirlo.

La sociedad sigue castigando que una mujer elija “coquetear”, sextear, tener sexo casual o entablar una relación con más de un hombre. Más no recrimina que sea un hombre quien lo haga, e incluso a muchos de ellos les llaman “zorro”, como si fuese un talento. Irónicamente, hace unos días, Bad Gyal anunció sorpresivamente que el remix de “Zorra” sería en colaboración con un hombre: el cantante puertorriqueño, Rauw Alejandro.

En el remix, lanzado oficialmente este 21 de enero, ambos juntan sus voces para darle una nueva vida a la canción, que reafirma el papel del “zorro” en el personaje de Rauw a la vez que sigue lanzando una crítica al estereotipo de la “zorra” por parte de Bad Gyal.

Para saber de dónde salió la idea del junte y en vísperas del lanzamiento de su nuevo EP (del cual todavía se desconoce el nombre), hablé vía Zoom con la artista española.

VICE: ¿Por qué quisiste hacer el remix de “Zorra”?

Bad Gyal: En realidad fue Rauw el que quiso hacer ese remix, porque le gustaba mucho la canción. Yo no me lo había pensado, pero cuando me lo plantearon fue como “¡sí!, 100 x 100%!, creo que puede quedar muy bien y que la canción le pega y lo hará bien”. Y así fue.

¿Cómo conociste a Rauw?

Lo empecé a escuchar cuando él empezó a sonar más aquí en España. Me gusta su música, me gusta su flow, su delivery, cómo canta, me gusta también que siento que el baile es muy importante para él, así como lo es para mí. No lo he podido conocer personalmente aún, pero siento muy buena vibra por su parte y estoy muy agradecida de que haya querido hacer el remix de “Zorra”.

En cuanto a la letra, ¿cómo armaron el remix?

Siento que a él le gustaba esa fuerza del tema e igual pudo aportar mucha fuerza desde su verso. En realidad él escribió su verso, no sé dónde estaba cuándo lo hizo pero él lo hizo por su cuenta. Yo no estaba allí ni nadie de mi equipo. Él lo mandó de vuelta y nos encantó, así que no fue nada complicado. Lo montamos y yo añadí algunas frasecitas nuevas en mi letra para adaptarla un poco a su parte, fue muy fácil.

Sobre la suma de El Guincho en la producción, ¿cómo estuvo?

El Guincho fue quien se encargó un poco de la visión de cómo conectar el verso de Rauw con mi parte. En realidad el Guincho siempre supervisa mis canciones, siempre me da su visión, siempre me da su consejo acerca del orden o de las partes de la canción, o incluso uso beats suyos, así que estoy trabajando mucho con él ahora.

¿Crees que esta colaboración te va a abrir las puertas de un nuevo público?

Espero que sí, de hecho estoy muy agradecida con Rauw por darme esta oportunidad. Él es un artista grande ahora mismo y creo que está guay que un artista tan grande como él esté al día de una canción que fue grande en España y que decida hacer el remix. Estoy muy agradecida y muy contenta.

En 2020 te fue genial. ¿Consideras que finalmente estás recibiendo más reconocimiento?

Eso va en función a lo que tú estés haciendo y si tú te estás sintiendo realizada, que tú estés tirando para adelante con las cosas que quieres hacer. Yo me siento valorada, me siento muy contenta, siento que estoy en evolución y eso me hace feliz.

En 2018, VICE publicó una entrevista en la que Ernesto Castro y tú hablaron de cómo la gente solía juzgarte por cómo te vestías, por tu música o por cualquier cosa que hicieras. Esa vez respondiste increíble y tiraste muchos prejuicios que te perseguían. ¿Cómo has evolucionado de ese momento a ahora?

Al final la gente es la gente, siempre va a estar y en cualquier momento pueden cambiar su cabeza y volver a juzgarte desde otra posición. Creo que no puedes controlar lo que van a pensar, pero como persona pública, o al menos ya que mi trabajo me expone, siempre voy a estar dispuesta a defender lo que pienso y lo que siento que soy. Al final es eso, estar segura de ti misma. Si se presenta una ocasión en la que todo el mundo te juzga o te sientes juzgada, no tengas miedo, no te sientas rara por responder o por hablar claro lo que tú piensas. Siento también que esa entrevista le aclaró muchas cosas a cierta gente, porque al final cuando no evitas ciertas preguntas incómodas se nota. Si hay preguntas incómodas las afrontas o si no, no tiras pa’lante.

Sobre tu nuevo EP, ¿qué nos puedes contar? Sé que incluirá “Blin Blin”, “Aprendiendo el sexo” y el remix de “Zorra”.

Estoy super contenta con el EP. Hay algunos temas que hice hace un año o dos, hay otros que hice esta misma semana, así que son temas que quizás al principio no se me conectaban pero ahora resulta que ha quedado una cosa bien. Las colaboraciones que he hecho me parecen perfectas y le dan todo el sentido al EP. Creo que a la gente le gustará mucho y le dará de todo. Le dará canciones para bailar, para llorar un poco mientras bailas, será un poco de todo y mucho baile, obviamente, como siempre.

¿Puedes decirnos quién colabora o darnos una pista?

La única pista que puedo decirte son los países de donde son los artistas que colaboraron conmigo: Argentina, Puerto Rico y Nigeria.

¡Wow! Colaboraciones multiculturales. ¿Cómo logras esas conexiones?

En realidad con las conexiones, he tenido la suerte de que se me han dado por mi sello y por mi equipo. Es verdad que Pablo Guincho está muy conectado con muchos artistas de todo el mundo y bueno, él a veces manda temas y a los artistas les gustan, se meten y al final pues mira… estoy súper contenta.

Fotografía: Cortesía de prensa.

¿Cómo crees que tu arte ha evolucionado a la par de la tecnología?

Creo que es estar al día, hay que estarlo. Al principio quizás TikTok parecía algo muy loco o algo que decías “¡Uy! ¿Ahora cómo me meto yo aquí si esto no es lo mío?”. Y al final una se adapta e incluso una se divierte, se lo pasa bien, ahí voy.

¿Y te has conectado más con tus fans?

Creo que todo se ha hecho un poquito más frío, pero trato de ser como siempre, muy cercana. También pude hacer un show en streaming y creo que a mis fans eso les dio mucho y a mí también, la verdad.

¿Cómo canalizas la energía de no girar y tocar en vivo?

Al principio fue complicado para mí el tener que asumir que se habían cancelado los conciertos, pero bueno. Trato de mantenerme positiva y de invertir la energía en crear música, que sé que ahora mismo es lo más cercano que les puedo dar.

¿Entonces ya estás preparando tu álbum debut?

No lo sé, no lo sé, me lo estoy tomando con mucha calma. Quiero tomarme mi tiempo para hacerlo todo bien. Obviamente lo haré en cuanto llegue al punto que sienta que yo esté ahí. Hay más gente que tendrá también que darme su opinión. Es todo un trabajo sacar e ir adelante con un álbum pero ahí estoy, es en lo que estoy más metida y lo que más motiva ahora mismo, es en lo que estoy pensando más, así que ahí está pero no te puedo decir cuándo.

Sé que estás preparando algunos videos, ¿habrá del remix de “Zorra”?

Me encantaría ver el video de “Zorra”, pero aún no estoy segura de si podrá ser, esperemos y se verá. Pero habrá un par de videos potentes, uno de ellos ya está hecho ahora mismo y estoy súper contenta con el resultado. Aunque no puedo decir mucho ahora mismo, sepan que lo que viene promete.

¿Consideras que fuiste una influencia positiva para el crecimiento de la escena musical alternativa de las mujeres en España?

Tuvo mucho que ver con que mi estilo (el dancehall) se solidificara, por así decirlo. Eso permitió que salieran otras chicas y que ganara fuerza, que durase, que no fuese solo una despuntada de artistas que seguían un rollo, sino que eso se quedara. Al final creo que el dancehall aquí en España era percibido como algo un poco más undeground, era algo más para un público muy concreto y creo que quizás se ha acercado un poco más el género a una masa global. También siento que hay muchísimas más chicas o que salieron muchísimas más chicas utilizando beats de dancehall o interesándose más por el género, por las melodías y los códigos.

La verdad es que sí, y mientras más haya, mejor.

Siempre lo digo, mientras más exponentes mujeres haya y mientras más diferentes sean, mejor. Así no habrá un rol concreto que predomine más o no habrá unos tópicos específicos. Que cada una sea como quiera y que haga lo que quiera, y ya está.

Fotografía: Natalia Cornudella. Cortesía de prensa.

