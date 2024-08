Estos jóvenes están diseñando las monedas del futuro

En muy pocos años hemos pasado de usar dinero en efectivo, a utilizar casi únicamente tarjeta de crédito. Pero los cambios van a acelerarse en los próximos años y pronto iremos a un modelo de pagos en los que no se utilizará dinero en absoluto, llegará la “cashless generation”.

En parte esto último ya lo estamos viviendo. La comida encargada a través de una app de nuestro teléfono llega a casa y el repartidor nos la entrega sin que haya dineros ni tarjetas de por medio, el cobro va directamente a nuestra cuenta.

Hay países como Suecia, en los que el dinero en efectivo ya casi solo lo utilizan los turistas.

En medio de todos estos cambios relacionados con las monedas están también las monedas locales y las criptomonedas, campos en los que cada día surgen proyectos muy interesantes que pretenden ir algo más allá del simple dinero y que aspiran a tener un impacto positivo en nuestra sociedad. Es por ello que el IED Barcelona Escuela Superior de Diseño planteó entre sus alumnos un workshop coordinado por los profesores Hernán Ordoñez y Jürgen Salenbacher, donde estos tenían que crear proyectos relacionados con todo esto, diseñando nuevos servicios para satisfacer las necesidades de los ciudadanos del mundo actual, haciendo un foco especial en facilitar una forma clara y segura para acceder a estos nuevos servicios y conseguir además que estos tuvieran un impacto positivo en la sociedad.

Los proyectos se presentaron al concurso Orange Young Design Competition 2018 sobre las nuevas propuestas de sistemas monetarios. Resultando premiado el proyecto de Andrea Zallés alumna del Master in Innovation Strategies and Entrepreneurship. Hablamos con ella, con Kai Delgado y Henry S. Lardner (alumnos del Diploma en Business Design) y con Rosina Vázquez y Carla Elías (alumnas del Master en Diseño Gráfico), alumnos que también participaron en el concurso, para saber más cosas sobre sus proyectos.

VICE: Hola, ¿en qué consisten vuestros proyectos?

Andrea Zallés: El mío se llama GREEN y consiste en la creación e intercambio de valor por medio de actividades sostenibles y la energía que nos conecta. Es una nueva divisa alternativa completamente digital que no reemplaza el sistema económico actual; lo complementa y lo reduce tal y como el dinero digital lo hizo con el efectivo (cash), y éste con el trueque.

Para obtener Greens se debe actuar de manera sostenible en el día a día, ya sea como empresa o como persona: separar la basura, usar transporte sin emisión de dióxido de carbono, utilizar energía renovable, plantar árboles y plantas, consumir productos locales producidos de manera sostenible, utilizar agua de lluvia… Los Greens se van acumulando a modo de energía en el cuerpo y su valor es determinado por la propia naturaleza según el estado actual del planeta: mientras menos contaminado y deteriorado esté, el valor del Green sube. Así se genera una situación de ganar – ganar entre humanos y medio ambiente.



Estos Greens pueden ser utilizados para adquirir productos o servicios. El pago se realiza por medio de ósmosis (transferencia de energía): sólo se necesita acercar la mano al brazo o mano de la persona receptora pensando en el monto a transferir.



Para tener control de las transacciones, GREEN cuenta con una plataforma que lleva un registro en tiempo real de las actividades sostenibles realizadas y los Greens obtenidos a raíz de esos actos. Además, se podrán ver las compras efectuadas y el total de Greens acumulados.

Rosina Vázquez y Carla Elias: Nuestro proyecto partía de la base de que en un futuro no existirá el dinero físico y todo este dinero estará representado sólo de manera virtual. Entonces, quisimos encontrar una solución factible a la siguiente pregunta: ¿en un mundo sin dinero físico, cómo lo harán los niños para aprender a entender el concepto y el valor del dinero ?

Así diseñamos elementos para enseñar a los niños a ahorrar y a hacer pequeñas transacciones de dinero.

Kai Yulo y Henry S. Lardner: Nuestro proyecto consistía en crear un sistema que utilice una criptomoneda de marca como su motor central. Diseñamos una app llamada Pearl Bank que conectaba a sus usuarios con oportunidades para poder hacer bienes sociales, a cambio de “pearls”, nuestra propia criptomoneda. El concepto surgió, sobre todo, a partir de la noción que a muchos nos gustaría hacer bien y ayudar en nuestras comunidades, pero por cualquier cosa, no éramos lo suficientemente proactivos como para encontrar estas oportunidades que sabíamos que existían.

¿Cómo veis el futuro de las criptomonedas?

Kai y Henry: Ahora mismo, las grandes criptomonedas presentan un futuro fascinante y atractivo, pero muy volátil. En estos momentos parece más una forma de invertir en bolsa que un método real de pago, aunque en algunos sitios se está experimentando con ello, sobre todo en la “dark web”. Creo que pronto empezaremos a ver cómo se conseguirán regular estas grandes criptomonedas para que sean más seguras y estables, y no acabe siendo toda una burbuja destinada a explotar.



Andrea: Como toda innovación, al principio la gente muestra rechazo y desconfianza porque no se la conoce; no se sabe bien de qué se trata, cómo funciona y, a veces, quién está detrás de todo ello. Las criptomonedas están creciendo de una manera impresionante y se están volviendo cada vez más conocidas y populares. Esto se debe también a que se están desarrollado leyes que regulen la tecnología financiera a nivel mundial. No hay cambio que se dé de la noche a la mañana, pero estamos viviendo el proceso de cambio a un nuevo sistema de transacciones económicas digitales que van a cambiar la manera en la que conocemos la economía hoy en día.



Rosina y Carla: Hoy en día vemos que las criptomonedas son lo que algún día fueron para nuestros padres las tarjetas de crédito/débito. Son parte de nuestra evolución financiera como sociedad, y creemos que vinieron para quedarse.

¿Cuál es vuestra opinión sobre que algunos ayuntamientos impulsen criptomonedas?

Rosina y Carla: Ver la posibilidad que ayuntamientos impulsen su uso sería favorable para que la sociedad termine de aceptar esta divisa, porque al ser impulsada por el ayuntamiento, directamente se le adjudicaría valor de confianza.

Kai y Henry: ¡Nos parece genial! Hay que experimentar con ellas al máximo para ver hasta dónde nos pueden llevar. Hay varias ciudades alrededor del mundo que están experimentando con pequeñas criptomonedas locales y están consiguiendo resultados muy positivos.

Andrea: Si una idea innovadora no se puede introducir en el mercado, no es innovación. Para ello, es necesario que diferentes establecimientos y ayuntamientos acepten y apoyen la introducción de las criptomonedas al mercado.

Personalmente, ¿cómo creéis que evolucionará el dinero en los próximos años?

Andrea: Yo creo que primero el efectivo va a desaparecer o, por lo menos, su uso va a ser muy limitado y poco frecuente. Este va a ser el primer paso a la era digital de la moneda. Actualmente, la gente está empezando a invertir en bitcoins y otras criptomonedas como fondo de ahorro o buscando mayor rendimiento de su dinero. Con el tiempo, cuando las criptomonedas se hagan más populares y más negocios acepten estas monedas como forma de pago, será la transacción más común.



Kai y Henry: Leyendo lo que dicen los expertos, es difícil imaginarse un futuro con cash. Cada vez estamos más en transición hacia una sociedad contactless y de bancos online, por lo tanto, es difícil pensar que las criptomonedas no tengan lugar en el futuro.



Rosina y Carla: Creemos que, en un mundo ideal, debería existir una sola moneda, digital, única y universal. La existencia de más de 150 divisas en el mundo, sólo generan ganancias a los entes bancarios, sacando provecho de los cambios de divisas.