Montoya y Nidia Góngora con el ritual de danzas nocturnas en “Otun”, su nuevo tema

Dentro de la tradición de la cultura palenquera de Colombia, el lumbalú es un ritual clave dada su relación con el paso de los espíritus a otra vida. En la ceremonia, los cantos habitan la noche, las percusiones avivan el fuego, y las danzas aparecen a través de las sombras, donde las almas de los fallecidos vuelven dos veces diarias durante nueve días consecutivos para despedirse de sus seres queridos y su comunidad.



En ese sentido, Montoya, productor colombiano que le ha dado nuevas formas a la idiosincrasia ancestral de América Latina a través de su electrónica, entrega hoy mediante este canal, una colaboración de aires sacrosantos donde los sintetizadores y un breakbeat silvestre llevan el cortejo fúnebre hacia dimensiones distintas, donde “Otun” es capaz de hacerse presente en madrugadas de sudor, o en ceremonias autocurativas de consciencia. La voz encargada del tema es Nidia Góngora, cantaora de música tradicional del Pacífico y voz líder del grupo Canalón de Timbiquí y Ondatrópica, quien se incrusta con suntuosidad dentro del aura solemne del track, con esos cantos que evocan cierta sanación de alto vuelo.

Sobre el tema, el productor y multiinstrumentista afincado en Italia nos cuenta que “la colaboración con Nidia es fundamental, porque al principio ‘Otun’ tenía otros samples, que no podía utilizar bien, porque no pude ponerme en contacto con el chico que tenía el sample, y entonces es aquí donde entra Nidia con su magia, ella me dijo que era importante que le gustara porque si no, no la hacía. Yo prendiendo velones para que le gustara, y así fue, hablamos y me pregunta de qué quiere que cante, y yo al principio le dije que sería bueno hablar de espíritu de la naturaleza, un tema que me fascina, y ella me dijo que le encantaría hablar más bien del ritual de los Alabaos y Lumbalú, y claramente yo le dije sin pensarlo dos veces que sí. Creo que en este tema se esconde la esencia de mi trabajo”.

Otun es, además de un sencillo que se entrega también en un clip dirigido por Andrés Gómez, el nombre del material en largo que Montoya lanzó hoy –y que se puede escuchar de manera entera aquí– ya como parte formal del mítico sello de criollismo musical digital, ZZK Records. Por lo pronto, déjate encantar por los cantos y danzas de “Otun” escuchando y viendo el video del tema aquí abajo.

