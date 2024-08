Morrissey fue accidentalmente golpeado por un fan en San Diego

Vivimos en la época de las celebridades convertidas en deidades terrenales. Personajes inalcanzables que habitan otros mundos, cuyas palabras se convierten en dogmas instantáneos de likes y retweets.

En ese sentido, aparece un video grabado el sábado pasado en el Copley Symphony Hall de San Diego durante un concierto de Morrissey, donde Moz se manifiesta cantando “Everyday Is Like Sunday” como un figura iluminada casi divina, mientras sus fans intentan subir al escenario a tocar y robar parte del resplandor vegano que emana de la humanidad de su ídolo.

Videos by VICE

Sin embargo, todo lo bonito se acabó cuando fue más de un ferviente parroquiano quien alcanzó a treparse al entarimado y la seguridad no se dio abasto. Y entonces, el momento obscuro de la noche, cuando un joven apareció cual Lucifer, intentando abrazar con frenesí al ex vocalista de The Smiths, fracasando en el intento y, de paso, golpeando en el rostro a su cantante favorito.

Desde luego, el joven fue retirado de inmediato por la gente de seguridad, llevándose a Morrissey de inmediato a los camerinos de donde no regresó, terminando de manera abrupta su presentación.

Aunque el video grabado por fans al momento parece mostrar a primera instancia que Carlos Rodriguez, nombre del “agresor”, buscaba atacar de manera directa al artista británico, el propio Moz y su mánager, Peter Katsis, han desmentido la versión en Facebook estableciendo que se trató de un golpe no intencional.

De acuerdo a TMZ, además del concierto, el meet and greet con fans posterior al show que Morrissey realiza en todas sus presentaciones también fue cancelado.



Cabe destacar que el próximo 22 de noviembre, comenzará en México la gira latinoamericana que el compositor de 59 años tiene programada para culminar en Chile a mediados de diciembre.

Conéctate con Noisey en Instagram.