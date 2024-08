Morrissey toca la guitarra en su nuevo video, “Back On The Chain Gang”

Morrisey, el controversial músico inglés y exfrontman de The Smiths, ha publicado el video para su cover de “Back On The Chain Gang”, tema conocido de la banda de new wave estadounidense The Pretenders. Este sencillo hace parte de su último trabajo, Low In High School, publicado el 17 de noviembre del año pasado, donde también incluyó canciones polémicas que hablaban de toda la temática Brexit.

El video, en un principio, muestra a un Morrissey canoso con su banda en un estudio de televisión mientras en el fondo bailan tres chicas. Sin embargo, hay detalles extraños, como la pared de atrás llena de afiches de él mismo y el toque retro que intenta reflejar con el vestuario y los peinados. Pero, lo más extraño de todo, es descubrir que el exvocalista de The Smiths sabe tocar guitarra.

Si quieres ver el video de “Back On The Chain Gang”, míralo al inicio de la nota.

