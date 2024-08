‘Age of Empires: Definitive Edition’ sigue teniendo los mejores cheats

Lo primero que hice cuando probé el Age of Empires: Definitive Edition fue presionar enter para abrir el chat del juego y escribí «BIGDADDY”. Estaba encantado cuando vi un auto deportivo pixelado junto a mi centro comunitario. De inmediato corrí a las cuatro esquinas del mapa y usé mi auto para asesinar a mi competidor primitivo. ¡Esta nueva versión de Age of Empires tiene todos los cheats viejos!

Age of Empires: Definitive Edition es una remasterización de 20 dólares del clásico juego de estrategia en tiempo real. El juego permite a los usuarios manejar una civilización comenzando en la Edad de Bronce y hasta la de Hierro. Es divertido, pero salió cuando tenía 14 años y usaba los cheats para joder a mis amigos inocentes. Empezaba una partida, seleccionaba la caja de cheats y esperaba que nadie más lo notara.

Me esperaba 15 minutos para hacer aparecer los autos. Para cuando se daban cuenta de lo que estaba sucediendo, era demasiado tarde y mi imperio de autos deportivos había reducido a los jugadores menores a escombros. Eventualmente, ya no me dejaron organizar las partidas.

Es genial que esta remasterización de Age of Empires mantuviera los viejos cheats. Los desarrolladores de Microsoft Studios renovaron los gráficos, añadieron calidad en las mejoras de vida y remasterizaron el soundtrack. Todos los cambios actualizaron el juego para la era moderna sin arrebatar su alma. Para mí, mantener los cheats ridículos de Age of Empires es prueba de eso. Utilizar los cheats no inhibe los logros. Avanza con soldados que llevan armas nucleares (E=MC2 TROOPER) y conquista a tus enemigos. Cuando te aburras, carga la catapulta con un campesino (JACK BE NIMBLE) y ríe mientras sus cuerpos maltrechos chocan contra las murallas de tus enemigos.