El cofundador de Apple anuncia que dejó Facebook

El cofundador de Apple, Steve “Woz” Wozniak, dijo a USA Today el domingo que dejó de usar Facebook.

El empresario se une a Tim Cook, Brian Acton (el fundador de Whatsapp) y Elon Musk al negarse a seguir utilizando la mencionada red social luego de la controversia causada por el uso de datos personales en las cuentas de Facebook. Esta red expuso a más de 87 millones de usuarios a la compañía de examinación de datos Cambridge Analytica y pudo haber cambiado el curso de la historia.

Woz dijo que prefería pagar por Facebook que permitir que su información personal fuera explotada por la publicidad, según USA Today. Pero Woz dijo que no borrará su página. No quiere que nadie más le quite su nombre de usuario “stevewoz”. Hay muchas páginas llamadas “Steve Wozniak” en Facebook actualmente, incluyendo una página de Figura Pública verificada.

El perfil con el nombre “stevewoz” no está disponible, o sea que desactivó su Facebook, en lugar de eliminarlo de manera permanente.

«Los usuarios ofrecen cada detalle de su vida a Facebook y… Facebook gana mucho dinero en publicidad por esto», dijo Woz. «Todas las ganancias se producen a partir de la información del usuario, pero los usuarios no obtienen nada a cambio… Apple gana su dinero por buenos productos, no de ti. Como dicen, en Facebook, tú eres el producto”.