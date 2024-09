Este árbol produce arte psicodélico mediante el uso de sensores para controlar su propia salud

Artículo publicado originalmente por Motherboard Estados Unidos.

Los árboles son los guardianes del registro de la naturaleza. Documentan sus vidas a través de anillos de crecimiento anual escondidos detrás de su corteza, y para aquellos que saben cómo leer este guión arbóreo, los anillos cuentan una historia detallada. Revelan infestaciones de insectos y enfermedades, incendios forestales y sequías, y condiciones generales del clima a lo largo de la vida del árbol.

Si quedan árboles en el futuro, sus anillos mostrarán cómo nuestra especie luchó para limitar nuestras emisiones de carbono y envenenó la Tierra. Debido a las escalas de tiempo involucradas en el cambio climático, sus efectos son difíciles de ver para los humanos en el día a día, pero será lo suficientemente claro en el registro anual de los árboles.

Pero, ¿qué pasaría si hubiera una manera de utilizar la capacidad de monitoreo natural del clima de los árboles para transmitir la urgencia del cambio climático a la gente común? Esta es la idea motivadora de Voice of Nature, una instalación creada por el artista ambientalista holandés Thijs Biersteker.

Las ilustraciones de Biersteker se basan en un solo árbol en Chengdu, una ciudad de 14 millones de habitantes en el suroeste de China. El árbol está cargado de sensores conectados a sus raíces, hojas y ramas, que reúnen 1,600 puntos de datos. Estos sensores monitorean las condiciones ambientales, como el nivel de CO2, la temperatura, la humedad en el suelo y el nivel de luz, que se alimentan a un algoritmo para generar anillos digitales cada segundo.

Estos anillos pueden usarse para documentar la salud del árbol en tiempo real, lo que hace que los efectos del cambio climático en la naturaleza sean más accesibles para los humanos, me dijo Biersteker en un correo electrónico. Cuando los anillos están muy separados y cerca de un círculo perfecto, esto indica que el árbol está sano y en rápido crecimiento. Sin embargo, durante los días con mucha contaminación, como en un reciente gran atasco de tráfico en Chengdu, los anillos se distorsionan y se amontonan.

La ironía, como señaló Biersteker, es que la proyección del anillo se vuelve más bella a medida que aumentan los niveles de contaminación.

Si bien Biersteker no minimizó la importancia de la investigación ambiental que se está realizando en este momento, dijo que su proyecto consiste no tanto en producir nuevos conocimientos científicos sino en averiguar cómo comunicar los datos climáticos de una manera que tenga sentido para los que no son investigadores.

Como ejemplo de cómo se ve esto en la práctica, Biersteker recordó cómo durante la instalación de la obra de arte, hubo un período prolongado sin lluvia.

«Preguntamos si alguien podía regar el árbol, pero todos estaban ocupados», dijo Biersteker. “Una vez que conectamos nuestro sensor de nivel de humedad al árbol y mostramos los datos que indicaban que el árbol tenía sed, alguien apareció con una manguera de agua en menos de 15 minutos. Creo que fue una buena demostración de cómo confiamos en los datos más que en nuestros ojos hoy en día».