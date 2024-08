Bethesda anuncia ‘Fallout 76’ en este nuevo trailer

Artículo publicado originalmente en Motherboard Estados Unidos. Leer en inglés.

Bethesda lanzó un teaser de Fallout 76. No sabemos exactamente qué es, pero se trata de un nuevo videojuego situado en el universo de Fallout que utiliza el motor de Fallout 4. Esto daría continuidad al patrón que estableció la última generación, cuando salió Fallout 3 seguido de Fallout: New Vegas, otro juego completo que usó el mismo motor pero que no fue una secuela directa numerada.

Videos by VICE

En el teaser, la cámara explora una bóveda aparentemente abandonada después de una celebración. Hay artículos estadounidenses en todas partes y alguien está cantando Take Me Home, Country Roads, de John Denver. Un hombre en la televisión habla sobre reconstruir el desolado páramo. Un letrero nos deja ver que los habitantes de la bóveda estaban celebrando algo llamado Día de la Reclamación. Supongo que se trata del día en que la primera generación de habitantes de las bóvedas —las personas que sobrevivieron a la guerra nuclear que terminó con el mundo— salieron al exterior por primera vez.

En la línea temporal de Fallout, las bombas cayeron en 2077, y un póster de Vault-Tec en el trailer celebra el aniversario número 300 de Estados Unidos, de 1776 a 2076.

Parece que a los habitantes de la Bóveda 76 les enseñaron que era su deber repoblar la tierra baldía, lo que podría ser una premisa interesante.

Sabremos más sobre Fallout 76 en la conferencia de prensa del E3 de Bethesda que tendrá lugar el 10 de junio.