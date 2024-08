Esta bolsa de aire para smartphone protege a tu celular de las caídas

Artículo publicado originalmente por Motherboard Estados Unidos.

El diseño de un protector de smartphone que despliega unos bómpers que hacen las veces de bolsas de aire cuando tu celular se cae tiene a toda la web fascinada. Si alguna vez has sentido accidentalmente el terror momentáneo que provoca ver tu teléfono descender hacia el suelo en cámara lenta en la vida real, en otras palabras, si eres un humano, querrás probar esta maravilla

El protector fue diseñado por Philip Frenzel, un estudiante de ingeniería en la Universidad de Aalen en Alemania, después de cuatro años de trabajo. Frenzel ideó el diseño después de que la pantalla de más de uno de sus celulares se rompiera por alguna caída, le dijo a la emisora pública Südwestrundfunk. Los brazos flexibles están ocultos dentro de cada esquina de la elegante carcasa y sólo se despliegan cuando los pequeños sensores que lleva dentro detectan que el teléfono está en caída libre.

No estoy segura de por qué esto no se le ocurrió a nadie antes, pero el genio del diseño no ha pasado desapercibido. Frenzel recientemente fue galardonado por su sobresaliente trabajo en el campo de la mecatrónica por la Sociedad Alemana de Mecatrónica. Ahora sólo tenemos que esperar su Kickstarter para que el resto de nosotros, torpes y descuidados, podamos tener en nuestras manos un protector como éste.