Este hombre logró calentar agua minando criptomonedas

Artículo publicado originalmente por Motherboard Estados Unidos. Leer en inglés.

Para los aficionados que intentan enriquecerse con minando criptomonedas, pero que no tienen acceso a gigantescas bodegas donde pueden almacenar todo el hardware, ganar dinero significa abarrotar su casa o departamento con un montón de computadoras ruidosas y muy calientes.

Algunas personas que minan desde casa están aprovechando el calor que los potentes equipos, llamados ASIC (Circuito Integrado para Aplicaciones Específicas) desprenden. Una vez Daniel Oberhaus utilizó su equipo para minar (aunque eran tarjetas gráficas, no ASICs) para mantener la temperatura cálida durante una tormenta y una publicación de Redditor bajo el sobrenombre de «gta3uzi» lo llevó a otro nivel. En una publicación del martes hecha por gta3uzi en el hilo / r / Bitcoin, revelaron un sistema para calentar agua utilizando ASICs para poder ganar dinero mientras te relajas en un baño de vapor.



Cuando llegué a la publicación de gta3uzi en Reddit, y luego a través de Twitter, me dijo que su nombre es «Lee» y que trabaja en IT en Alabama. Lee solía extraer criptomonedas con tarjetas gráficas, me dijo en un mensaje, y cuando redescubrió una vieja cartera digital que contenía las ganancias de ese esfuerzo, decidió reinvertir en algunos ASICs. «Después de darme cuenta de cuánto calor residual genera este equipo, decidí tratar de reciclarlo de manera productiva», me dijo.



Imagen: Imgur/gta3uzi

El sistema de Lee —que configuró en enero— es «extremadamente simple», me dijo, y utiliza un radiador interno. El aire ambiental ingresa al sistema para enfriar los ASICs y el aire caliente se impulsa a través de un radiador que bombea agua constantemente desde una fuente, parecido a una bañera. El calor se transfiere al agua, y listo: agua caliente por computadora útil para cualquier cosa que normalmente requiera agua caliente. De hecho, Lee me dijo que funciona demasiado bien.

«Fue un poco muy efectivo cuando lo dejaba funcionando todo el día, ya que producía baños de hasta 50 ° C», escribió. «Tan caliente que era peligroso, en especial porque tengo mascotas que podrían caer si lograban entrar al baño. Quité el experimento para preservar la seguridad de mi espacio vital. La seguridad es prioridad absoluta para mí «.

Lee dijo que su operación minera cubría un 10 por ciento del costo eléctrico antes de convertirlo en un calentador de agua. Pero después de que los ASIC eliminaran su factura de calefacción, además de generar nueva criptomoneda, Lee calculó que las ganancias de su mina pasaron de un 10 por ciento a un 47 por ciento. Entonces, ¿lo intentaría de nuevo?

«Absolutamente», escribió Lee. «Es muy divertido y siempre estoy explorando nuevas aplicaciones para este método de reciclaje y gestión térmica. Mi única limitación es que no tengo el espacio ni los recursos para ir más allá de los pequeños prototipos que ves en las fotos que proporcioné».