China planea llegar al lado oculto de la Luna

Artículo publicado originalmente por Motherboard Estados Unidos.

China se está preparando para intentar el primer aterrizaje de la historia en la cara oculta de la Luna.

La misión Chang’e 4, que incluye un módulo de descenso y un vehículo de exploración, pero que no cuenta con tripulantes humanos, lanzará un cohete Long March 3B el viernes alrededor de la 1:30 PM, hora del este, o temprano la mañana del sábado en el Centro de Lanzamiento de Satélites Xichang de China. La nave tardará 27 días en posicionarse para su secuencia de aterrizaje. Si todo sale bien, Chang’e 4 hará su histórico aterrizaje en el cráter de impacto Von Kármán durante la primera semana de 2019.

El alunizaje marcará la primera vez que la humanidad aterrice un objeto en el lado oculto de la Luna, que es conocido como el “lado oscuro” porque no puede verse desde la Tierra, no porque carezca de luz. La Luna cuenta con una rotación sincrónica, lo que significa que su período de rotación de 28 días es el mismo que su período orbital. Esto quiere decir que la misma cara de la Luna puede observarse desde la Tierra. Aterrizar en el hemisferio más cercano de la Luna es fácil (relativamente) porque no hay nada que bloquee las señales de comunicación con la Tierra.

Si bien el lado oculto de la Luna ha sido fotografiado por muchas sondas lunares y ha sido presenciado por varios astronautas del programa Apolo, nunca antes había albergado un módulo de descenso operacional en su superficie.

Chang’e 4 se comunicará con la Tierra a través de un satélite llamado Queqiao, que China lanzó en mayo. Queqiao se encuentra actualmente en el punto L2 de Lagrange, una especie de puesto de estacionamiento gravitacional entre la Tierra y la Luna, donde puede transmitir y recibir señales entre el control de la misión en China y el sitio de aterrizaje del Chang’e 4 en el hemisferio sur del lado oculto.

El módulo de descenso y el vehículo de exploración que conforman la misión Chang’e 4 están equipados con instrumentos para estudiar y captar imágenes de este paisaje prístino, incluyendo cámaras, espectrómetros y radares de penetración lunar. El Chang’e 4 también está llevando a cabo un experimento biológico desarrollado por estudiantes universitarios, en el que se plantarán semillas de papa y mostaza en un pequeño recipiente protegido y se vigilará su crecimiento.

“Usaremos un tubo para dirigir la luz natural de la superficie de la Luna hacia la lata para hacer crecer a las plantas”, dijo Xie Gengxin, el principal diseñador del experimento, en un comunicado de la Academia de Ciencias de China emitido en abril. “Queremos estudiar la respiración de las semillas y la fotosíntesis en la Luna”.

Chang’e 4 es parte de una serie de exploradores robóticos chinos para estudiar la Luna. La misión Chang’e 3, que también incluyó un vehículo de exploración y un módulo de descenso, se convirtió en el primer robot operacional en la Luna en casi 40 años cuando aterrizó en diciembre de 2013. El programa de exploración lunar de China planea lanzar el Chang’e 5 a finales de 2019, que sería la primera misión de recolección de muestras lunares desde 1976.

Actualización: China lanzó con éxito el Chang’e 4 en la ventana de lanzamiento programada.