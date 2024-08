Estos científicos encontraron evidencia de agua líquida en Marte

Artículo publicado originalmente por Motherboard Estados Unidos.

El miércoles, un equipo de científicos europeos anunció que había encontrado pruebas contundentes de una gran reserva de agua líquida escondida debajo de la capa de hielo en el polo sur de Marte.

Como se detalla en Science, el lago enterrado se detectó utilizando el radar de penetración de hielo (MARSIS) de la Agencia Espacial Europea. MARSIS ha estado en órbita alrededor del planeta rojo desde 2003 y utiliza pulsos de radio de alta frecuencia para mapear la geología subsuperficial de Marte.

Cuando el satélite envía su pulso de radio hacia Marte, puede penetrar hasta unos tres kilómetros por debajo de la superficie antes de volver a reflejarse en los sensores del satélite. Al estudiar la forma en que se distorsiona el pulso de radio cuando se refleja hacia la nave espacial, los investigadores pueden saber mucho sobre el tipo de material enterrado debajo de la superficie.

Unos años después de que MARSIS se estacionara en órbita alrededor del Planeta Rojo, comenzó a recibir ecos de radar anómalos en varias áreas del polo sur. Estos ecos de radar eran demasiado “pequeños y brillantes” como para indicar si lo que había debajo de la superficie era roca o hielo. En todo caso, parecían indicar la presencia de agua líquida.

Los investigadores de la misión MARSIS supusieron que la información probablemente era un error en el sistema de la nave espacial porque estos pequeños y brillantes ecos no se veían en cada pasada sobre la misma área del polo sur. Sin embargo, varios años después, los investigadores descubrieron que el sistema informático MARSIS promediaba píxeles para reducir la cantidad de datos enviados a la Tierra. En estos casos, los puntos brillantes se borrarían con efectividad de los datos.

Un mapa que muestra la ubicación del lago subglacial más grande hipotetizado por el equipo de la ESA a unos 480 kilómetros del polo sur marciano. Imagen: Science

Así que los investigadores de la Agencia Espacial Europea comenzaron a almacenar algunos datos brutos en otro orbitador, el Mars Express, en el transcurso de tres años para garantizar que los datos no se alteraran. Los datos almacenados en Mars Express no mostraron ambigüedad. Los puntos brillantes se veían en 29 pasadas sobre el polo sur. El lugar más grande está un kilómetro debajo del hielo y abarca más de 19 kilómetros.

Sin embargo, algunos reflejos brillantes por sí solos no son suficientes para confirmar el agua líquida. El agua puede almacenar energía en campos eléctricos mejor que la roca o el hielo, una cualidad conocida como permitividad. El cálculo de la permitividad de las manchas requiere conocer la potencia de la señal cuando se reflejan. No obstante, esto solo podría ser estimado por los investigadores, ya que la potencia de la antena MARSIS no se podía calcular desde el suelo. Sin embargo, la permitividad estimada fue mayor en las manchas brillantes que en cualquier otro lugar del planeta.

El descubrimiento es una gran ayuda para aquellos que esperan encontrar evidencia de vida en el vecino estéril de la Tierra. Por lo que sabemos, el agua líquida es un requisito previo para la aparición de vida y algunos piensan que vastos océanos líquidos pueden haber recubierto la superficie marciana. Sin embargo, hasta ahora, la única agua descubierta en Marte ha sido encerrada en capas de hielo.

Si existen lagos de agua líquida debajo de los glaciares marcianos, probablemente sean nuestra única oportunidad de encontrar vida extraterrestre en Marte. Ya se ha demostrado que la vida microbiana es capaz de sobrevivir en lagos subglaciales en la Antártida, y pueden existir extremófilos similares en el Planeta Rojo.

Aún así, no todos están tan seguros de que los investigadores de la ESA hayan encontrado agua. Jeffrey Plaut, un investigador de MARSIS en el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA que no participó en la nueva investigación, le dijo a la Science Magazine que “la interpretación es posible, pero todavía no es seguro”. Plaut citó la dificultad de explicar cómo podría existir el agua líquida en los polos marcianos, dado que casi no fluye calor al interior de Marte como para mantener el agua en los lagos subglaciales en forma líquida como ocurre en la Tierra.

Sin embargo, la nueva investigación ofrece la evidencia más fuerte de agua líquida en Marte hasta el momento. Se necesitan más datos, pero las dos misiones que se tienen planeadas para ir a Marte en dos años, Mars2020 de la NASA y ExoMars de la Agencia Espacial Europea, podrán arrojar algo de luz sobre el tema describiendo mejor el subsuelo del planeta rojo.