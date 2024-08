Esta compañía está haciendo un juguete muy raro que te puedes coger

Artículo publicado originalmente por Motherboard Estados Unidos. Leer en inglés.

Nunca volveré a ver con los mismos ojos ese juego de la infancia Bop-It toy, ese lindo recuerdo se acabó y quedó arruinado gracias a este maldito juguete sexual llamado Flick ‘N’ Jerk, creado por Nutaku (fabricante de juguetes sexuales).



En un comunicado de prensa, Nutaku dice que fue creado para celebrar el Día Nacional de la Masturbación, que se celebra el 28 de mayo. El juguete es una rueda de estimulación sexual 4 en 1 en la misma forma de estrella ninja del Bop-It Extreme, cada lado con un juguete diferente: un masturbador para hombres (stroker), un consolador, un vibrador y un buttplug que «¡se adapta a todos los anos!».

Seré sincera, al ver esto se me cierra cada orificio del cuerpo. ¿Cómo te lo metes? ¿En cualquier lugar? ¿Cómo lo agarras para la parte del stroker? ¡¿Cómo se usa?! Tengo preguntas.

Necesitaba enseñárselo a alguien más, entonces se lo mostré al desarrollador de dildos más exigente Kyle Machulis a través de mensajes de Twitter. Su reacción, después del shock inicial, no fue lo que esperaba: «Me encanta», dijo. «Es fascinante y estoy muy sorprendido de que no existiera antes». En retrospectiva, no me sorprendería esta reacción, los proyectos recientes de Machulis incluyen un sistema para convertir cualquier juego en algo que puedes poner en tu culo.

«No puedo… ¡No entiendo…la ergonomía!» le contesté, buscando algo de solidaridad con mi reacción. «Déjaselo a los que lo quieran usar», dijo Machulis. «Siempre encuentran la manera, aunque no sea una buena idea».

Ya pedí una de las muestras de Flick ‘N’ Jerk para poder resolver este rompecabezas por mí misma, y un portavoz de Nutaku prometió mandarme uno «probablemente en diciembre». Está bien. Tendré toda la paciencia del mundo con tal de resolver todas mis dudas.