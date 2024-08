Cómo compran los delincuentes teléfonos seguros en Instagram

Motherboard informó recientemente que el FBI arrestó al CEO de Phantom Secure, una compañía que presuntamente provee de teléfonos enfocados en la seguridad a los diversos grupos del crimen organizado internacional, incluido el cártel de Sinaloa. Una cuestión clave aquí es si Phantom creó deliberadamente su producto para ayudar a facilitar el crimen, lo cual alega la denuncia penal.

Resulta que una cuenta de Instagram vinculada a Phantom, utilizada principalmente para comercializar los productos de la compañía, no es algo muy sutil tratándose de la presunta conexión de la organización con el crimen organizado; una tendencia descarada presente también en toda la industria de la telefonía segura.

Videos by VICE

«Snitches get stitches» [Los delatores reciben su castigo], dice una imagen, subida en la cuenta de Instagram de Phantom PGP, un aparente revendedor de los teléfonos de Phantom. No está claro si este distribuidor en particular o los que operan otras cuentas que anuncian los teléfonos Phantom están conectados a los recientes cargos en contra de la compañía Phantom y su propietario.

Leyenda: una selección de publicaciones en la cuenta de Instagram de Phantom PGP. Imagen: Instagram.

Phantom y varias compañías más en este espacio venden dispositivos BlackBerry o Android personalizados, a los que normalmente se les ha desinstalado la cámara y el micrófono, así como, en el caso de los de Phantom, la funcionalidad de rastreo por GPS y la navegación ordinaria por Internet. En lugar de mensajes de texto o llamadas telefónicas, los teléfonos de Phantom enrutan mensajes encriptados a través de la propia infraestructura de la compañía.

Relacionados: El Cártel de Sinaloa tiene más aviones que Aeroméxico

«Probado. Confiable. Indescifrable. Referenciado. Simplemente seguro.», dice otra de las publicaciones de Instagram de Phantom PGP, junto con una de los teléfonos y el interior de un auto Bentley como fondo. Phantom PGP trata de dar una imagen de lujo y exuberancia, a juzgar por otras de las publicaciones de hay en su cuenta: modelos atractivas con poca ropa, fotografías panorámicas de hoteles fastuosos y mascotas exóticas. Aunque muchas de las fotos parecen haber sido tomadas de otras fuentes y que Phantom PGP simplemente las está reutilizando para su beneficio, otras fotos incluyen material de marketing original e imágenes de los propios teléfonos.

Pero las imágenes más audaces de la cuenta de Instagram son las relacionadas con el crimen. Una combinación extraña de rifles de asalto, fajos de efectivo, drogas y memes inspiradores.



«Two can keep a secret, if one of them is dead» [Se puede guardar un secreto entre dos, si uno de ellos está muerto], dice uno de los memes.

La cuenta incluso tiene imágenes de criminales icónicos del cine y la televisión como Scarface, Walter White de Breaking Bad y Tony Soprano. Todo esto probablemente podría considerarse un tipo de marketing tradicional aunque un poco excesivo, si no fuera porque el CEO de Phantom enfrenta cargos de conspiración con el crimen organizado, conspiración para distribuir narcóticos y colaboración y complicidad. Según la denuncia, Vincent Ramos, propietario de Phantom, le dijo a los investigadores encubierto: «Lo hicimos, lo hicimos también específicamente para esto [tráfico de drogas]», refiriéndose a los teléfonos de su compañía.

Leyenda: una selección de publicaciones en la cuenta de Instagram de Phantom PGP. Imagen: Instagram.

Phantom PGP no respondió a nuestra solicitud vía correo electrónico de comentarios.

Al momento de escribir este artículo, otras dos cuentas de Instagram también comparten material de mercadotecnia de Phantom, pero no promueven la imagen de un estilo de vida suntuoso de manera tan explícita. Otra cuenta de Instagram, esta vez anunciando un dispositivo BlackBerry personalizado de una compañía llamada Sky ECC, muestra a un hombre en un automóvil deportivo sosteniendo un fajo de billetes y su teléfono.

Relacionados: ¿Te robaron el celular y quieres denunciar? Así es la pesadilla de ir al MP



Otras empresas del ámbito de los teléfonos seguros, incluidas Sky ECC y MPC, anunciaron sus productos en sitios web de noticias sobre delitos (Sky dijo anteriormente que el anuncio no era suyo). Una cuenta de Twitter publicó fotos de un dispositivo similar de EncroChat al lado de un abanico de dinero en efectivo.



Leyenda: Una imagen compartida de la cuenta de Twitter enfocada en el crimen Misdaadnieuw2. Imagen: Twitter.

Para ser claros, puede haber clientes legítimos de algunas de las firmas de telefonía segura o de los revendedores. Pero en el caso de Phantom, la denuncia afirma que los agentes del orden público no pudieron identificar ni a uno solo.

Aunque es difícil determinar si alguna de las publicaciones de Instagram generó ventas, se alega que Phantom tuvo éxito al proveer de sus productos específicamente al mundo del crimen organizado. Según la denuncia penal, escrita por el agente especial del FBI Nicholas Cheviron, los «miembros de élite» de los grupos criminales transnacionales han comprado teléfonos Phantom, y una fuente relacionada con la industria le dijo previamente a Motherboard que los dispositivos se vendieron en México, Cuba y Venezuela, así como a la pandilla de motociclistas Hells Angels.

«No se lo tomen personal, son solo negocios», dice otra de las publicaciones de Phantom PGP.

Actualización: después de la publicación de este artículo, la cuenta de Instagram de Phantom PGP fue cerrada.