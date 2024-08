Ve a esta computadora resolver un cubo Rubik virtual del tamaño de un rascacielos

Artículo publicado originalmente por VICE Estados Unidos.

El cubo Rubik básico tiene 24 cuadrados y es más corto que una lata de Coca Cola. El récord mundial de un humano para resolver el famoso rompecabezas es de menos de cinco segundos, y los robots pueden hacerlo en menos de un segundo. Pero no todos los cubos Rubik son de proporciones tan humildes, y los cubos más grandes pueden tardar horas en resolverse.

Un YouTuber creó un programa de computadora que simula la resolución de cubos Rubik masivos. El más grande que ha resuelto es 32,768 cuadrados de altura, anchura y profundidad. Eso da un total de 6,442,450,944 cuadrados, que serían aproximadamente tan altos como el rascacielos Burj Khalifa de 823 metros, ubicado en Dubai. Una computadora tardó más de 2,700 horas en completarlo, según la descripción del video de YouTube, y es hipnótico ver cómo la computadora mueve los cuadrados en un time lapse.

El programa y el video son la creación del YouTuber “ShellPuppy”, un ingeniero y desarrollador de software estadounidense. En un correo electrónico contó que comenzó el proyecto después de ver un video de YouTube que mostraba una computadora resolviendo un cubo Rubik de 55×55 y pensó que podía intentar algo aún más desafiante. Un cubo de 55×55 es “pequeño”, dijo.

“Las computadoras tienen mucha más memoria y potencia de procesamiento”, dijo ShellPuppy. “Así que me senté e hice un poco de matefmáticas y me di cuenta de lo que podía hacer con 32 GB de ram. Se me ocurrió la cifra 65,536×65,536”.

Comenzó a hacer pruebas, pero rápidamente se dio cuenta de que una máquina tardaría años en resolver un cubo de ese tamaño —contó que había usado un “algoritmo absurdamente ineficiente”— así que se conformó con la cifra de 32,768×32,768 porque podía solucionarse ocho veces más rápido. Entonces completó el código para crear la simulación durante un fin de semana.

Sin embargo, un problema fue que ShellPuppy no sabía nada sobre cómo resolver un cubo Rubik. “Para ser honesto, no tenía idea de cómo resolver un cubo Rubik”, dijo. “Hasta el día de hoy nunca me he sentado y resuelto un cubo físico”.

ShellPuppy dijo que vio tutoriales de YouTube sobre cómo resolver un cubo Rubik y leyó investigaciones sobre cómo resolver cubos de gran tamaño. “Tuve que descartar mis primeros intentos, ya que estaban fallando en las esquinas o eran demasiado lentos”, dijo. Escribir el código para solucionarlo le llevó algunas noches y fines de semana, explicó.

Obviamente, resolver un cubo Rubik virtual del tamaño de un rascacielos masivo presenta algunos desafíos únicos. Según ShellPuppy, las esquinas del megacubo no eran diferentes de un cubo típico de 3x3x3, así que fueron fáciles de resolver una vez que se tuvo en cuenta el centro.

La parte más difícil fue resolver los bordes del cubo masivo, dijo ShellPuppy. “Resolver los bordes no fue tan elegante”, dijo. “Hice un algoritmo que ‘funcionó’, pero estoy seguro de que no es el más eficiente. Sin embargo, la eficiencia no importa para los bordes, ya que son insignificantes en tamaño en comparación con los centros”.

Definitivamente hay un margen para mejorar, pero el sistema de ShellPuppy es exitoso y escalable. El problema es que la mayoría de las computadoras no pueden manejar el procesamiento y la resolución de un cubo Rubik de mayor tamaño. “Es como golpear una pared de ladrillos en términos de complejidad. Incluso si tuviera una computadora que fuera 10 o 100 veces más rápida, simplemente movería esa pared de ladrillos un poco más”.

Es importante destacar que el enfoque de ShelPuppy para resolver el cubo Rubik masivo no implicó la participación de la “inteligencia artificial”: un término torpe que comúnmente se asocia con los programas de aprendizaje profundo. Recientemente, los investigadores le enseñaron a una de esas IA, llamada DeepCubeA, a resolver un cubo Rubik y usar la ruta más eficiente para resolverlo.

Inelegante, ineficiente, llámenlo como quieran: el sistema de ShellPuppy funciona y es algo digno de contemplar.