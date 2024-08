Conoce al dungeon master que se gana la vida jugando Dungeons & Dragons

Si nunca has jugado Dungeons & Dragons, creerías que es tan fácil como juntar a un grupo de amigos y decidir quién será el mago encargado de moldear la realidad y quién el enano huraño antes de alistarse para combatir creaturas fantásticas.

Pero nada funciona sin un dungeon master, el papel más necesario y difícil de jugar. El dungeon master alista el escenario, crea la historia, le da voz a los personajes que no están controlados por otros jugadores, combate jugadores en el papel de los enemigos, y ejerce las reglas.

Videos by VICE

John Dempsey, habitante del área de Toronto, ha jugado el papel de dungeon master desde la década de los 80, cuando comenzó a jugar D&D por primera vez. Ahora es dueño de DM for Hire, y ha trabajado como anfitrión de juegos de D&D para primerizos y veteranos desde 2016. También aparece al final de un video musical de 2006 de un grupo de Toronto llamado BADBADNOTGOOD, donde promociona sus servicios.

Llamé a Dempsey para hablar de su página DM for Hire, de los protocolos de juego, y el papel de Stranger Things en la reciente popularidad de Dungeons & Dragons.

Motherboard: ¿Cómo te convertiste en un dungeon master?

Dempsey: Al principio, me pareció lógico. Era el chico que tenía todos los libros, y no conocía a nadie que fuera dungeon master. Mis amigos y yo queríamos jugar, y fue el papel que siempre escogía. Comencé a disfrutarlo.

¿Cómo decidiste hacer un negocio de esto?

En aquel entonces tuve algunos problemas financieros. También soy instructor de artes marciales y soy terapeuta de masajes shiatsu. Un día estaba sentado tomando un té y pensé, «cómo desearía poder vivir de Dungeons & Dragons porque me encanta».

Pensé que tal vez había un mercado para los profesionistas ocupados —aquellos que no tienen tiempo de sentarse a leer todos los libros [Player’s Handbook, Dungeon Master’s Guide, y Monster Manual, por nombrar algunos] o de organizar juegos o construir calabozos, lo que sea— que quisieran a alguien que hiciera todo lo necesario por ellos. Para mi suerte estaba en lo correcto.

Relacionados: Netflix lanza una recapitulación oficial de ‘Stranger Things’

¿Cómo fue al inicio?

Les dije a mis amigos, y todos creyeron que era una idea muy estúpida. En mes y medio, no recibí una sola llamada. Comencé a dudar. Entonces recibí mi primera llamada en agosto del año pasado, y a partir de ahí mis clientes crecieron a 14 grupos en cuestión de meses. Ahora trabajo tiempo completo en esto.

¿Qué parte de tus ganancias corresponden a Dungeons & Dragons?

Por ahora, cerca de un 75 por ciento.

¿Qué tipo de servicios ofreces?

Voy a tu casa, llevo el juego, lo organizo, me pagas, y me voy. Ayudo a grupos que sólo quieren probarlo, pero que no se comprometen a una campaña.

También haces campañas para niños. ¿Cómo han respondido al juego?

Lo aman. Todos están emocionados por Stranger Things, y eso me ha traído bastantes clientes. Muchos niños ni siquiera han escuchado de Dungeons & Dragons en su vida, pero la serie le ha dado mucha publicidad al juego.

¿Has visto más interés de la gente? ¿Cuándo crees que comenzó?

Cuando era un adolescente, D&D era una cosa extraña. Si te gustaba eras visto como un nerd, y tal vez uno de cada mil niños lo jugaba. Pero ahora ha regresado.

Las personas quieren este tipo de interacción social que no tienes cuando juegas en línea. Las personas están perdiendo la tradición de sentarse frente a una mesa con personas de carne y hueso.

Dempsey apareció en un video musical de BADBADNOTGOOD. Video: BADBADNOTGOOD/YouTube

No hay muchas opciones donde puedas hacer todo esto.

El internet nos está desconectando socialmente y la gente cada vez sabe menos como interactuar con los demás. Las personas que me contratan son personas que de verdad extrañan este comportamiento en la sociedad. Las cosas no son como hace 30 años.

¿En alguna ocasión te has visto sorprendido por tus jugadores?

Una habilidad que todos los dungeon masters necesitan es poder ir con el flujo de juego. Puedes diseñar un juego de un par de horas, prepararte y dirigir el juego, pero el 99.9 por ciento de las veces, los jugadores harán algo que no esperabas. Tienes que seguir e improvisar.

Relacionados: La transformación que nadie vio venir en ‘Stranger Things’

¿Tienes consejos para los dungeon masters al momento de crear una campaña?

Intenten que sea emocionante y que no sea tan narrativa. En realidad depende mucho del grupo. A algunos grupos les encanta el misterio y resolver problemas, y otros sólo quieren luchar y matar cosas; acción, acción y más acción.

¿Hay reglas de etiqueta para los jugadores?

Tengo algunos clientes que no son los mejores jugadores de equipo. Tal vez simplemente están metidos en su personaje, pero juegan de una forma muy egoísta y eso molesta a los demás.

¿Cómo quieres hacer crecer tu negocio en el futuro?

Construyendo las cosas como equipo. Las compañías tienen que someter a sus empleados a ejercicios en equipo, y qué mejor manera de hacerlo que lanzándolos a un calabozo lleno de dragones.

Esta entrevista se editó para fines de extensión y claridad.