Los delfines machos entablan amistad basándose en intereses mutuos, como los humanos

Artículo publicado originalmente por VICE Estados Unidos.

Los delfines son criaturas socialmente complejas. Forman camarillas, evitan a los rivales e incluso se asignan apodos. También crean amistades basadas en intereses comunes, como lo hacen los humanos, según una nueva investigación.

Una investigación sobre los Tursiops, mejor conocidos como delfines nariz de botella, del Indo-Pacífico en Shark Bay, Australia Occidental, reveló que los machos prefieren tener compañía mientras buscan comida y forjan amistades basadas en su herramienta preferida para efectuar tal labor.

Los delfines de Shark Bay son conocidos por su uso de herramientas, específicamente por el uso de esponjas de mar para cubrir su nariz mientras la usan para registrar el fondo oceánico en busca de peces. El comportamiento de estos delfines fue observado por los científicos en el nuevo estudio.

Un delfín nariz de botella llevando una esponja en la nariz mientras busca alimento en Shark Bay. Imagen: Stephanie King.

Los datos recopilados de 124 delfines machos durante nueve años mostraron que estos cetáceos se relacionaban entre sí por su interés mutuo en alguna técnica de forrajeo. Los que se alimentaban de esta manera pasaban mucho más tiempo juntos que los que no lo hacían, de acuerdo con los hallazgos publicados el miércoles en Proceedings of the Royal Society B.

“Forrajear con una esponja es una actividad que requiere mucho tiempo y que en gran medida es solitaria, por lo que durante mucho tiempo se pensó que era incompatible con las necesidades de los delfines machos en Shark Bay: invertir tiempo en formar alianzas cercanas con otros machos”, dijo en un comunicado Simon Allen, investigador principal de La Escuela de Ciencias Biológicas de la Universidad de Bristol y coautor del estudio.

El equipo examinó un subconjunto de 13 delfines que forrajean con esponjas y 24 que no lo hacen entre 2007 y 2015. Su análisis mostró que, si bien los que usan esponjas se atraen entre sí, los que no las usan también formaban alianzas, y ambos grupos socializan en la misma proporción de tiempo.

Este tipo de vínculo se ha observado previamente en delfines hembra de Shark Bay. Janet Mann, una ecóloga del comportamiento en la Universidad de Georgetown que ha estudiado a esta población, sugiere que las hembras usan las esponjas sobre todo debido a las “presiones selectivas que enfrentan mientras cuidan a sus crías”. Forrajear entre las rocas puede llevarlas a encontrar presas que los otros delfines no pueden encontrar, dijo Mann.

Esta nueva investigación ofrece nuevos conocimientos acerca de las vidas de los delfines machos.

“Estos fuertes vínculos entre los machos pueden durar décadas y son decisivos para el éxito del apareamiento de cada macho”, dijo en un comunicado Manuela Bizzozzero, genetista evolutiva de la Universidad de Zurich y autora principal del estudio.

“Nos emocionó mucho descubrir las alianzas entre los delfines que usan esponjas, descubrir a delfines que forman amistades con otros delfines que tienen rasgos similares”, dijo Bizzozzero.