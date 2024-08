Acabamos de descubrir esta ave y ya está casi extinta

Artículo publicado originalmente por Motherboard Estados Unidos.

¡Miren esta ave! Se llama colibrí de garganta azul y es un pequeño pájaro que vive en las montañas de los Andes en Ecuador. Ni siquiera sabíamos que existía hasta que los científicos lo descubrieron el año pasado, pero un nuevo estudio publicado el miércoles pasado nos deja con una noticia bastante deprimente: está en grave peligro de extinción.

Una ilustración del colibrí de garganta azul. Imagen: Paul Greenfield

Durante una expedición de campo en los Andes en la primavera de 2017, Francisco Sornoza-Molina, un ornitólogo del Instituto Nacional de Biodiversidad de Ecuador, descubrió lo que él pensaba que era un joven colibrí puneño, según el estudio publicado en la revista Ornithological Advances. Pero este colibrí no se parecía a ninguno que hubiera visto antes, por lo que le tomó algunas fotos y luego fue capaz de confirmar que no pertenecía a ninguna especie conocida, era un ave aún no descubierta.



En el estudio, Sornoza-Molina y sus colegas detallan toda la taxonomía y catalogación requerida al describir una especie recién descubierta. También midieron el tamaño estimado de la población de las aves y determinaron que la especie probablemente esté en peligro crítico de extinción. Con base en la cantidad de aves macho y hembra que pudieron observar en el campo, y la falta de un hábitat adecuada para su alimentación y anidación, los investigadores escribieron que, en el mejor de los casos, quedan entre 250 y 750 de estas aves en estado salvaje.

“El destino [del colibrí de garganta azul] es probablemente crítico, sin protección de la tierra y sin medidas de conservación conocidas”, escribieron los autores del estudio.

Tan pronto encontramos al colibrí de garganta azul, podríamos perderlo. Sin embargo, los autores señalan que los esfuerzos de conservación adecuados podrían restaurar la población, y Ecuador ya está elaborando un plan de conservación para protegerlo.