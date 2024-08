Documental en Netflix Wormwood: CIA busca controlar mentes con LSD

Parece una teoría de conspiración descabellada, pero si escarbas un poco, la conspiración suena a que podría ser verdadera. Estos son los hechos: Frank Olsen se unió a otros científicos de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en un retiro justo antes del Día de Acción de Gracias de 1953. Nueve días después, Olsen cayó del cuarto de un hotel en la ciudad de Nueva York y murió.

La CIA, y el reporte oficial de la policía, afirmaron que se trató de suicidio, pero la familia de Olsen nunca lo creyó. Olsen era un científico con estudios en temas de guerras biológicas que trabajó para la CIA antes de su muerte prematura. Su trabajo y muerte son el tema de un nuevo documental de Errol Morris, el director detrás de Gates of Heaven, The Thin Blue Line, y Fog of War. Con la fecha del estreno acordada para el 15 de diciembre en Netflix, el documental usará la muerte de Olsen como el punto de partida para hablar del comportamiento sin escrúpulos de las agencias de inteligencia de los Estados Unidos.

De principios de los 50 a principios de los 70, la Agencia Central de Inteligencia utilizó drogas psicoactivas y métodos de tortura en su intento por controlar la mente. La agencia suministraba dietilamida de ácido lisérgico (LSD) y heroína a personas comunes y corrientes, torturaba a personas con esquizofrenia e hipnotizaba a soldados del ejército estadounidense para tratar de controlar la mente de los humanos.

Es todo lo que sabemos. La CIA llamó a este proyecto «MKUltra», pero el entonces director de dicha institución, Richard Helms, ordenó destruir todos los registros del experimento en 1973, dos años antes de que un comité del Congreso comenzara a indagar en las actividades clandestinas de la Agencia.

Esto es material puro para las teorías de conspiración, pero es verdad. La CIA destruyó la mayoría de sus registros, y silenció a sus críticos. De acuerdo con la familia de Olsen, el desafortunado científico era uno de ellos. Sintoniza Netflix el 15 de diciembre para ver la versión de Morris de esta historia con todo y las dramáticas recreaciones por las que es conocido, y las entrevistas con la familia de Olsen y exagentes de la CIA.