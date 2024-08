Ecosocialistas creen que la única forma de parar el cambio climático es abandonar el capitalismo

Artículo publicado originalmente por Motherboard Estados Unidos.

Nosotros los terrícolas hemos tenido que procesar verdades muy duras últimamente. Los inminentes impactos del cambio climático y lo lejos que estamos de cumplir nuestras metas para impedirlos, han sido puestos como focos de atención no solo por importantes informes intergubernamentales, sino también por la multitud de eventos climáticos dramáticos alrededor del mundo.

Es fácil sentirse desesperanzado, como que no hay nada que podamos hacer para detener que nuestra especie sea borrada del planeta como la conocemos en menos de una generación. Pero existe un grupo de personas que cree que tiene la respuesta y, si todos se involucraran, podría fácilmente frenar los efectos del cambio climático. Se llama ecosocialismo, y es exactamente tan radical como suena.

“El ecosocialismo combina las ideas de la ecología y del socialismo, lo que significa que uno tendría una sociedad sin divisiones de clase que vive en algún tipo de armonía o balance con la naturaleza”, me dijo en una entrevista telefónica Victor Wallis, autor de Red-Green Revolution: The Politics and Technology of Ecosocialism. “Uno no puede tomar las decisiones necesarias para la salud del medio ambiente basándose en cálculos de ganancias”.

El ecosocialismo comenzó a expandirse por primera vez en los años 80 junto con el ambientalismo, aunque algunos estudiosos argumentan que las raíces de este movimiento se remontan a las teorías de Karl Marx. El concepto es básicamente que la protección medioambiental es incompatible con el capitalismo, y la mejor (o algunos argumentan que la única) forma de combatir el cambio climático es avanzar hacia una sociedad socialista. El capitalismo siempre va a estar enfocado en producir y consumir más y más, lo que es una gran parte de la forma en que nos metimos en este lío para comenzar.

Aunque los partidarios de del movimiento tienen problemas desenredando las dos ideologías, podría no ser evidente de inmediato para todo el mundo. Después de todo, existen ganancias que tienen que hacerse de la lucha contra el cambio climático: piensa en los carros eléctricos o en las energías renovables. Estas industrias no existen gracias a algún tipo de altruismo corporativo, existen porque son lucrativas. Y están creciendo rápidamente—en 2017, fueron creados más de 500.000 nuevos empleos en energías renovables alrededor del mundo, elevando el total de personas empleadas en el sector a 10 millones, y se hicieron 335,5 billones de dólares de nuevas inversiones en la industria.

Pero los ecosiocialistas sostienen que incluso si algunas partes del capitalismo pueden fomentar una agenda medioambiental, el resto del mercado seguirá trabajando contra ella, y nunca llegaremos adonde necesitamos estar.

“A menos de que uno se separe del capitalismo, todavía tendrá otras compañías que son más grandes e influenciables en escala, como las compañías de petróleo”, dijo Wallis. “Finalmente hay un choque en el sistema general de las cosas, incluso si uno tiene un sector del mercado capitalista que responde a las preocupaciones de la gente sobre el medio ambiente”.

El otro aspecto del socialismo que Wallis dice que se combina bien con el ambientalismo es el estabilizar el campo de juego. A uno podría no gustarle que su trabajo en una mina de carbón contribuya al cambio climático, pero igual necesita alimentar a su familia y pagar sus cuentas. Si pudiéramos nivelar las estructuras de clases para que eso no continúe siendo una preocupación, más personas serían capaces de participar en los cambios que necesitamos hacer.

Pero, ¿cómo es que podría verse una sociedad ecosocialista? ¿Vivimos todos juntos en granjas verticales, compartiendo cultivos y montando bicicletas para dar energía a nuestras bombillas de luz? Eric Holthaus, un meteorólogo, reportero, y ecosocialista, me dijo que no tiene que ser un cambio tan dramático.

“No va a requerir que todos renuncien a todas sus posesiones y vivan en una granja por el resto de sus vidas”, dijo Holthaus en una entrevista telefónica.

Inundación en Port Arthur, Texas, después del huracán Harvey en 2018. Imagen: Wikipedia

Holthaus sostiene que tenemos la tecnología para cambiar rápidamente a un mundo que funcione con energía libre de carbono, pero que no pasará con la estructura actual porque no beneficia a aquellos que ya están en la cima. Apuntó al hecho de que hay estudios que han evidenciado que solo 100 compañías son responsables del 71 por ciento de las emisiones de gases invernaderos del mundo. Si creamos un gobierno dispuesto a regular estrictamente estas compañías, haría un impacto drástico y abriría la puerta hacia un futuro de energías limpias.

Todo suena muy bien, pero también suena imposible, especialmente bajo la administración actual de Estados Unidos que niega el cambio climático. No parece probable que podamos hacer ese cambio global masivo en el tiempo suficiente para ralentizar este tren desbocado de destrucción. Mientras que Wallis coincidió en gran medida, señalando que a pesar de que es altamente improbable, es “nuestra única opción”, Holthaus fue un poco más optimista.

“Piensa en 30 años atrás: 1988 era un mundo muy diferente”, dijo. “El ejemplo al que siempre vuelvo es el matrimonio gay. En algún punto, se sentía imposible. Se sentía como un asunto que nunca podríamos cambiar. Pero con muchas personas trabajando de fondo y muy públicamente por décadas, el mundo político cambio en unos pocos años”.

Holthaus cree que podemos ver cambios similares con el cambio climático, cuando más personas sean conscientes de la situación desesperada en la que todos estamos y decidan, ya sabes, que nos gustaría permanecer en este planeta por un tiempo.

Y no es únicamente un movimiento marginal. El Partido Verde de Estados Unidos ha adoptado el ecosocialismo como un participante primordial de su plataforma desde 2016. El socialismo democrático ha visto un aumento en su popularidad este año, incluyendo en la elección de la socialista demócrata Alexandria Ocasio-Cortez, quien este verano derrocó a un poseedor que llevaba 10 términos en una silla en el congreso de Nueva York. Los organización de Demócratas Socialistas de Estados Unidos también ha adoptado la filosofía ecosocialista y tiene un grupo de trabajo ecosocialista.

También va más allá de los Estados Unidos. En el Reino Unido, el líder del Partido Laborista Jeremy Corbyn, ha sido un defensor declarado de un acercamiento ecosocialista al cambio climático.

Sin importar que tan estrechamente te suscribas a la noción del ecosocialismo, tanto Holthaus como Wallis recomendaron salir y ser activos. Encontrar individuos, grupos, y partidos políticos de pensamientos similares, organizarse, y empezar a vivir de una forma que haga este tipo de transición más fácil. Aunque no es una panacea, yo por mi parte, en este punto del juego, soy feliz de explorar cualquier idea que la gente crea que nos va a alejar del final del abismo.

“Creo que es posible tener el mundo que queremos y el mundo que necesitamos tener”, dijo Holthaus . “Quiero creer que eso es cierto”.