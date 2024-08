Elon Musk anuncia plan para ‘fusionar’ cerebros humanos con inteligencia artificial

Artículo publicado originalmente por VICE Estados Unidos.

Elon Musk anunció la noche del martes que el objetivo final de Neuralink, su compañía de interfaz cerebro-máquina, es permitir que los humanos “logren una simbiosis con la inteligencia artificial”, y que al “fusionarse con la IA”, los humanos podrán mantenerse a la par con ésta. Musk planea comenzar pruebas en humanos en una versión temprana de Neuralink para tratar lesiones cerebrales el próximo año.

“En última instancia, podemos hacer una interfaz máquina-cerebro completa”, dijo Musk en un anuncio transmitido en vivo. “Esto va a sonar bastante raro. En última instancia, podemos lograr una simbiosis con la inteligencia artificial. No es algo obligatorio, sino que es algo que pueden elegir si lo desean. Va a ser realmente importante a nivel de civilización. Incluso en un escenario benigno de IA, nos quedaremos atrás. Con una interfaz máquina-cerebro de alto ancho de banda, podremos mantenernos a la par y tener la opción de fusionarnos con la IA”.

Musk se ha hecho famoso por sus proyectos lunares, sus grandes promesas, su temperamento en Twitter y sus diversos planes para la sociedad. Neuralink ha operado en gran parte en secreto desde que fue anunciado en 2017, aunque los documentos públicos obtenidos por Gizmodo muestran que ha estado financiando estudios de investigación de primates en universidades de California. El martes fue la fiesta de lanzamiento de la compañía.

Los objetivos a corto y mediano plazo de la compañía son crear un chip que se pueda implantar en el cerebro para tratar una variedad de lesiones y enfermedades cerebrales, como parálisis, Alzheimer y demencia. Musk dijo que el progreso será lento y que la compañía no revelará súbitamente un chip que se apodere del cerebro de las personas. Musk mencionó que pretende obtener la aprobación de la FDA para los implantes.

“A menos que tengamos algún tipo de interfaz cerebro-máquina que pueda resolver dolencias cerebrales de todo tipo, ya sea un accidente o congénito, cualquier tipo de trastorno de la columna vertebral, podemos resolverlo con un chip”, dijo. “Es algo que la mayoría de la gente aún no entiende. Todo esto ocurrirá lentamente. No es como si Neuralink de repente tuviera un cordón neural y comenzara a tomar el control de los cerebros de las personas. Tomará mucho tiempo y la gente lo verá venir”.

Todo esto, por supuesto, se encuentra en las primeras etapas, y las afirmaciones de Musk deben tomarse con mucho escepticismo, tanto desde el punto de vista sociopolítico como desde una perspectiva científica y de ingeniería. Musk se ha vuelto bueno lanzando cohetes y fabricando autos eléctricos, pero el progreso en sus proyectos alternos (el hyperloop, Boring Company, el submarino miniatura que quería construir para salvar a los niños tailandeses atrapados de una cueva) ha sido lento y muchas veces no solicitado. Por ejemplo, The Boring Company ha “inventado” un túnel que permite que los automóviles viajen a través de él en una sola fila, el cual se asemeja a un tren subterráneo. Por esta demostración decepcionante, Musk ha recibido contratos por un valor de decenas de millones de dólares.

No está claro cuánto tiempo o esfuerzo está dedicando Musk a Neuralink, qué tan factible es el proyecto, si alguien realmente lo desea, y qué pasará con las personas que no pueden pagar o no quieren fusionarse con la IA. Dicho esto, las interfaces cerebro-máquina son prometedoras para el tratamiento de personas con lesiones cerebrales y enfermedades, y en ese sentido, es un área seria de investigación que podría ayudar a muchas personas.

En cualquier caso, Musk abrió con un franco reconocimiento de que el objetivo principal de la presentación era el reclutamiento, y como tal, la información proporcionada se apoyaba en gran medida en los detalles técnicos que serían de interés para los neurocientíficos e ingenieros en los campos relacionados con la misión de Neuralink. Gran parte del tiempo de ejecución de la presentación se dedicó a explicar las complejidades de cómo funciona la comunicación neuronal, cómo la compañía está diseñando chips para interpretar la actividad cerebral y cómo partes específicas del cerebro le darían al equipo los datos necesarios para permitir que el cerebro se comunique de manera adecuada con un sistema informático.

Más allá de los detalles técnicos, el equipo proporcionó información concreta sobre lo que está haciendo, incluidos algunos detalles sobre cómo luce y cómo funciona el primer dispositivo que pretenden implantar en el cerebro de las personas. En esencia, el dispositivo consiste en una gran cantidad de “hilos” (cables increíblemente delgados con un puñado de electrodos en un extremo) que se insertan en el cerebro en lugares donde podrán captar las señales eléctricas de neuronas individuales. Es un sistema en un chip que recibe e interpreta todos los datos de los hilos, y una “cápsula” que se usa detrás del oído que luego transmite los datos a través de Bluetooth a un teléfono u otro dispositivo que ejecuta el software que aprovecha los datos neuronales.

En su forma actual, cada chip contiene 1,024 electrodos, lo cual de por sí es bueno ya que permite aproximadamente una adquisición de datos 10 veces mejor de lo que es posible con los dispositivos médicos actuales, como los que se usan para tratar el Parkinson mediante la estimulación cerebral profunda, explicó el equipo. Debido al pequeño tamaño del chip, de solo 4 mm por 5 mm, el equipo cree que puede implantar hasta 10 de estos chips en un solo cerebro, pero planea comenzar con solo cuatro chips en sus pruebas en humanos.

Para los primeros ensayos clínicos en humanos, que según Musk estarán en marcha a finales de 2020, Neuralink intentará usar su dispositivo para permitir que los cuadripléjicos controlen una computadora. Esto implicará insertar los hilos antes mencionados en la corteza motora primaria, que como su nombre lo indica controla las funciones motoras del cuerpo; de acuerdo con el equipo de Neuralink, esto permitirá que el paciente paralizado piense en mover su mano para mover el mouse, aunque no puedan hacerlo físicamente, y que el dispositivo de interfaz interprete la actividad cerebral para mover el mouse de manera adecuada.

Por supuesto, debido a la falta de información más allá de la palabra de los fundadores de Neuralink, es difícil calcular exactamente cuán realistas son los objetivos de la compañía.