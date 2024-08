Todas las escenas que el videojuego ‘Agony’ tuvo que quitar para ser publicado

Artículo originalmente publicado por Motherboard Estados Unidos. Leer en inglés.

Conseguir una buena experiencia a través de los videojuegos de terror es una tarea difícil, y con el bagaje cultural persistente sobre la violencia en los juegos, el género de terror puede ser incomprendido por el público en general. Esa incomprensión empeoró un poco durante estos últimos días con el lanzamiento de Agony, un juego de supervivencia en primera persona ambientado en el infierno.

Agony comenzó su vida como un proyecto financiado por el público para ser la «visión más aterradora del infierno en la historia de los videojuegos», y el desarrollador Madmind, con sede en Polonia, recaudó alrededor de 140,000 dólares a finales de 2016 para volverlo realidad. A medida que se acercaba la fecha de lanzamiento la semana pasada, empezaron a circular rumores de que Agony estaba a punto de obtener la extremadamente rara calificación de Adults Only del Entertainment Software Rating Board, el grupo industrial autorregulador que califica los videojuegos. Xbox One y PS4 no permiten juegos con clasificación Adults Only, e incluso el mercado predominante de PC, Steam, tiene una historia dudosa con juegos explícitamente gráficos.

Los rumores resultaron ser ciertos, ya que las organizaciones de clasificación como PEGI y ESRB definitivamente no estaban de acuerdo con que un videojuego lleno de sexo y gore sin censura tuviera algo menos que una advertencia de Adults Only. En lugar de no poder lanzar su juego en absoluto, Madmind dijo que eliminó las escenas de genitales con púas y porno con tentáculos para obtener una clasificación Mature y un lanzamiento comercial más amplio. Aunque el desarrollador dijo que el material eliminado equivale a una «censura», la pérdida parece ser mínima. El estudio está haciendo lo mejor posible en este sentido al apoyarse mucho en la publicidad. En una declaración pública, el desarrollador aseguró a los fanáticos que el juego seguiría presentando los siguientes elementos importantes:

Gore

Escenas de sexo brutal

Escenas de sexo gay y lésbico

Genitales

Extracción de ojos

Extirpación de corazones

Explosión de cabezas infantiles

Incineración de mártires y demonios

Violencia intensa

Lenguaje fuerte

Drogas

Esto es lo que terminaron eliminando:

https://vimeo.com/272797863

El video muestra algunas escenas, incluyendo algunos minutos en los cuales el jugador pisotea a bebés llorando, una reina demoníaca con un trasero que se sacude siguiendo las leyes de la física simuladas y una vista en primera persona del jugador violando a un súcubo con un pene en forma de tentáculo de medio metro de largo.

Agony – Escenas eliminadas. 3. La violación de un súcubo.

Desde el logotipo hasta el diseño de su demonio principal, Agony se deleita en una estética profundamente vaginal, como si el aparato reproductor femenino fuera lo más aterrador que los desarrolladores pudieron imaginar luego de dos largos años de trabajo. La visión de Agony del infierno es también extrañamente aburrida, en el sentido de que sigue la mitología judeocristiana de manera tan estricta que parece casi ortodoxa. Las mujeres desnudas con colas y alas, el fuego, la sangre y los cuerpos empalados no habían sido tan provocativos desde que Dante Alighieri publicó su Inferno en 1308.

Sabes que es realmente peligrosa cuando tiene dos vaginas. Imagen: Madmind

Vale la pena señalar que el juego en sí no se ve del todo bien. Agony puede haber sido lo suficientemente explícito como para molestar a los reguladores, pero la textura de baja resolución, la animación torpe y la mala actuación de voz hacen que estas escenas sean tan atrevidas como un proyecto visual de algún niño gótico en la preparatoria. Algunos medios han publicado reseñas y, hasta ahora, todos han criticado duramente a Agony.