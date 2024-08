Este hombre quiere digitalizar los VHS de la historia de los videojuegos

Si fueras un niño (o gamer adulto) que pasa su tiempo libre apretando los botones de un control y sentado tan cerca de la pantalla que el cabello ya tiene estática, quizá también tengas una colección de cintas VHS comercializadas por compañías de videojuegos. En su momento, fueron hechas para los fanáticos que querían ver tips y material extra exclusivo de los nuevos juegos. Era un YouTube análogo, mucho antes de que el propio YouTube existiera.

El periodista y bloggero de videojuegos Chris Scullion, originario de Reino Unido, se encuentra en una misión para preservar su colección —y quizá tu colección también— de estos VHS de videojuegos antiguos.

Videos by VICE

En los 80 y 90, las compañías de videojuegos y revistas comerciales grabaron estas cintas para acompañar los títulos populares o nuevas publicaciones con material adicional o promocional, ofreciendo un vistazo de cómo se publicitaban los videojuegos dentro de la industria en aquella época. Hasta ahora Scullion tiene 18 cintas para subir en línea. Su plan es subir los videos vírgenes a su canal de YouTube, pero también ofrecer una versión comentada de los mismos.

El primer video de Scullion es una cinta promocional de Super Mario All-Stars, lanzado por Nintendo UK en 1993 y es presentado por Craig Charles, quien interpretó a Lister en la comedia de ciencia ficción británica Red Dwarf.

Digitalizar esta colección mantiene la dulce nostalgia segura de la degradación de una cinta magnética, que comenzará a suceder dentro de 10 o 25 años.

Scullion captura los videos en HD usando un conversor de 1080p, a una frecuencia de 50 fps al convertirlos en HDMI antes de grabar —una frecuencia de fotogramas por segundo mucho más alta que los dispositivos digitalizadores convencionales que capturan a 30fps— para que no falten fotogramas. Algunas de las cintas que está planeando digitalizar ya fueron convertidas y subidas a YouTube por otras personas, dice, pero la mayoría tienen baja calidad o fueron digitalizadas con aparatos menos avanzados.

Relacionados: Confirmado: Mario sí golpeaba a Yoshi en ‘Super Mario World’

«Estas cintas son parte de mi infancia y la de muchos otros, pero también pueden ser de interés para jugadores de todo el mundo», me aseguró Scullion en un mensaje directo por Twitter. Al ser de Reino Unido, casi todas las cintas provienen de allí, así que contienen material nunca antes visto por gamers de Estados Unidos: por ejemplo, el video Super Mario All-Stars presentado por Craig Charles de Red Dwarf, o el video «Amiga Power Tips» [Amiga Power era una revista de videojuegos publicada en Reino Unido durante la primera mitad de los 90], en el cual ofrecen varios consejos para los juegos del Amiga de Commodore.

Si tienes alguna cinta empolvada escondida en el ático de tus padres, Scullion me dijo que está considerando la idea de pedir a su público que manden su colección de VHS para digitalizarlas. «Existen algunas cintas olvidadas que realmente me interesa preservar y también me gustaría encontrar copias de ciertos programas de TV como Cybernet que también eran fantásticos pero con el tiempo han quedado atrás», dijo. «Sólo me interesa mucho que ese aspecto de la historia de los videojuegos quede preservada».