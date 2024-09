Este videojuego te convierte en probador profesional de sexbots para salvar a la humanidad

Artículo publicado originalmente por VICE Estados Unidos. Leer en inglés.

«En un mundo… Donde la humanidad literalmente se extinguirá si los hombres no se aparean con insensibles robots sexuales de grandes tetas» …



Esa es esencialmente la premisa de la primera creación de realidad virtual del fabricante de videojuegos para adultos y hentai Nutaku: SexBot: Quality Assurance Simulator.

El videojuego sitúa al jugador en un futuro lejano, donde la Tierra fue destruida en una guerra termonuclear. Poco después de la catástrofe, una enfermedad comenzó a extenderse por medio del aire, lo que ocasionó que cada vez nacieran menos mujeres hasta que la humanidad estuvo en riesgo de extinguirse. La humanidad (presumiblemente, en su mayoría hombres) se lanzó al espacio en una especie de «arca» para encontrar un nuevo hogar. «Empezamos a desarrollar mujeres artificiales para mantener el número de la población estable en nuestro largo viaje», anuncia el presentador en el trailer del juego. «Probar esta tecnología vital es tu trabajo».



Entonces, claramente es absurdo, pero la trama básica es: ¡la humanidad perecerá si los hombres no tienen sexo con un objeto en forma de mujer! En el futuro, aparentemente todos somos incels (abreviatura de ‘involuntariamente célibes’). Bueno, yo no, porque soy mujer y hace mucho que murieron todas las mujeres en el mundo de SexBot: Quality Assurance Simulator. Pero depende de ti, el valiente y afanoso probador profesional de robots sexuales, salvarnos a todos. De nuevo, no depende de mí, porque aparentemente estoy súper muerta en la trama de este juego.

El comunicado de prensa menciona que los jugadores que no tengan un pene real tendrán la opción de usar un strap-on.

En SexBot: Quality Assurance Simulator, podrás conseguir consoladores con raras ondulaciones en máquinas expendedoras (las dinámicas de movimiento y la física del rebote son un poco excesivas en este juego); ingresarás números aleatorios en computadoras de aspecto arcaico; verás a tu mujer robot retorcerse en un baile perturbador. Cuando intentes tener sexo con ella, tratarás de no hacerla enojar, y «ganarte su confianza» a través del «respeto» y la «gentileza».



Sí, como la cereza de este extraño pastel, el juego insiste en que el jugador debe ser un buen tipo. «El comportamiento inadecuado puede significar una condena no sólo para ti, sino para toda la humanidad», declara el presentador en el trailer.

No lo sé, hombres. Esto está muy jodido, y estoy agotada. Despiértenme cuando tenga una doppelganger que sea un robot sexual real, o cuando hayamos dejado atrás este tropo extenuante de las mujeres robot como objetos hipersexuales.