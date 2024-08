Estos científicos están interesados en la relación entre el DMT y los extraterrestres

La prestigiosa universidad de medicina de Johns Hopkins está interesada en las personas que han consumido tanto DMT que han visto elfos provenientes de las máquinas benévolas que viven en el centro del universo. El investigador Roland R. Griffiths es el neurocientífico a cargo del estudio y ha estado al tanto de la investigación científica de las experiencias psicodélicas durante décadas.

Los investigadores están interesados en «experiencias de personas que han tenido encuentros con entidades o seres aparentemente autónomos después de consumir DMT». Esta encuesta anónima en internet contiene preguntas acerca de sus experiencias, incluidos los efectos a largo y corto plazo».

Algunas personas que ingieren DMT –el ingrediente alucinógeno de la Ayahuasca– dicen que de alguna manera la realidad se rompe y ocurren encuentros con criaturas del otro lado. Algunos los describen como ángeles, demonios e incluso elfos. Es una experiencia bastante común y la Universidad de Johns Hopkins quiere saber más al respecto.

La encuesta toma alrededor de 20 a 40 minutos, dependiendo de las respuestas y de lo exhaustivos que sean. También le pide a los participantes que describan su experiencia a detalle, así como la dosis de DMT y el método de ingestión. «¿Alguna vez has tomado una dosis ‘avanzada’ de N, N-DMT; es decir, una dosis que produjo efectos psicoactivos muy fuertes», pregunta la encuesta. «Con ‘avanzada’ nos referimos a la experiencia de atravesar una entrada a otro mundo o a una realidad alternativa».

Hace diez años, me fumé una dosis «heroica» de DMT de un vaporizador en una cabaña en el bosque. Me abrí paso y conocí criaturas sin rasgos distintivos de mármol con mucho poder. Eran aterradoras, pero benévolas. Me dijeron hola, y que ya había estado con ellos antes, y luego me mandaron por el camino de regreso a la Tierra.

Después de compartir mi historia, me preguntaron si todavía pensaba en las entidades y si sentí que conocerlas tuvo algún impacto a largo plazo en mi vida. No creo. Me da gusto haberlo hecho, pero no tuvo un significado espiritual profundo o personal. Aunque, no he fumado DMT desde entonces y tomé un largo descanso de los psicodélicos en general. La encuesta me permitió explicar todo esto.

Ayuda a la Universidad de John Hopkins a saber más sobre el tema contestando esta encuesta.