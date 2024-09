Existe más evidencia de que toda la marihuana es la misma

Artículo publicado originalmente por Motherboard Estados Unidos.

Actualización: después de publicar este artículo, los lectores señalaron que no menciona si las cepas eran índicas, sativas o híbridas. De hecho, estas distinciones fueron estudiadas, pero como los investigadores mencionan en su artículo, «índica» y «sativa» no son «clasificaciones botánicas o quimiotaxonómicas». Más bien, son términos que se usan para describir sus efectos farmacológicos (es decir, las sativas son estimulantes y las índicas son sedantes). Como señalaron los investigadores, «el contenido de THC puede ser idéntico en estas dos clasificaciones».

Además, muchos lectores mencionaron que los terpenos se usan para diferenciar las cepas. Los terpenos son aceites aromáticos que no tienen propiedades psicoactivas, sino que otorgan a la cepa su olor o «sabor». Si bien los terpenos pueden usarse para diferenciar diferentes cepas y se ha observado que algunos tienen efectos fisiológicos (por ejemplo, como antiinflamatorios), esta investigación se centró únicamente en cómo se usan los cannabinoides para la taxonomía del cannabis.

Entren a cualquier dispensario de cannabis en Estados Unidos y tendrán a su disposición una variedad casi ilimitada de opciones para elevarse. Cuando se trata de hierba, pueden seleccionar variedades como «Green Crack», «Alaskan Thunderfuck» o «Granddaddy Purp». Junto a estos nombres en el menú probablemente habrá información sobre la concentración de THC y CBD, las dos principales sustancias químicas psicoactivas en el cannabis. Estas cifras ofrecen una sensación de estandarización y confianza sobre los efectos del producto.





Sin embargo, hay un problema: probablemente sea mentira.

Investigadores de la Universidad de British Columbia publicaron un artículo recientemente en Scientific Reports que señala que muchas variedades de cannabis tienen niveles casi idénticos de THC y CBD. Susan Murch, química de la Universidad de British Columbia, y sus colegas Elizabeth Mudge y Paula Brown, examinaron 33 cepas de cannabis de cinco cultivadores diferentes de la región. Luego, los investigadores hicieron un análisis químico de estas cepas para ver las concentraciones de 13 cannabinoides conocidos, incluidos el THC y el CBD.

«La composición principal de THC y CBD no fue diferente en 24 de las 33 cepas que probamos», me dijo Murch en un correo electrónico. «Sin embargo, todas las cepas tienen nombres diferentes de productores distintos, así que en el 73 por ciento de las cepas, el nombre no implica ninguna diferencia en relación con el THC y el CDB».

Murch me dijo que muchas de las cepas que ella y sus colegas estudiaron incluían afirmaciones sobre los niveles «bastante diferentes» de CBD y THC. Dijo que la disparidad entre el porcentaje de cannabinoides utilizados para la comercialización y el nivel real de cannabinoides puede deberse a varios factores, como el método analítico utilizado, variaciones en la planta, degradación debido a su almacenamiento o un embalaje incorrecto.

Murch dijo que los paquetes deben reconocer que existe un rango de valores posibles para el contenido de CBD y THC del producto porque es «imposible dar un valor exacto».

«Esto también es cierto para la mayoría de los alimentos», me dijo Murch. «Por ejemplo, las calorías en una etiqueta son una aproximación en lugar de una cantidad absoluta, pero los consumidores rara vez entienden que estas medidas no pueden realizarse para un solo paquete, por lo que son un promedio de una submuestra representativa del producto en lugar del producto en sí».

Durante su análisis, los investigadores también identificaron 21 cannabinoides previamente desconocidos, un tipo de sustancia química que también incluye THC y CBD, que puede ser responsable de los diferentes efectos de varias cepas de marihuana. Esto sugiere que tratar de diferenciar las cepas basándose solo en el THC y el CBD es probablemente un enfoque equivocado para la taxonomía del cannabis.

«Se estima que hay varios cientos o quizás miles de variedades de cannabis que actualmente se cultivan en mercados legales e ilegales», escribieron los investigadores de la Universidad de British Columbia. «Es posible que algunas plantas sean químicamente idénticas o estén relacionadas entre sí y se comercialicen por diferentes productores con nombres distintos y no haya una definición clara del concepto de ‘cepa’».

Históricamente, los productores clandestinos con acceso limitado a diferentes tipos de plantas de cannabis las han cruzado para producir nuevas cepas con mayor contenido de CBD o THC. Sin embargo, debido a la falta de seguimiento formal de este proceso, muchas plantas con genomas similares terminan siendo cruzadas, lo que ha llevado a una pérdida de diversidad genética en las plantas de cannabis. Según los investigadores, es una razón probable por la que casi tres cuartas partes de las cepas que analizaron tenían niveles idénticos de THC y CBD.

«Las personas han llevado a cabo programas informales de reproducción durante mucho tiempo», dijo Murch en un comunicado. “En un programa estructurado, se realizaría un seguimiento del linaje, por ejemplo, de dónde provienen las plantas progenitoras y sus características. «Con la reproducción no estructurada, que es la norma actual, se eligieron algunas plantas en particular por algunas de sus características y luego se les dio un nuevo nombre».

En otras palabras, la falta de información sobre el origen y la composición química de la mayoría de las cepas de cannabis hizo difícil saber si dos cepas con nombres diferentes eran realmente distintas, químicamente hablando. Los vendedores de cannabis comercializan sus productos con base en la cantidad total de THC y CBD en la flor, bajo el supuesto de que toda la composición química de la planta puede derivarse de estos valores. Sin embargo, como señalaron los investigadores en su estudio, «la evidencia anecdótica sugiere que las cepas con contenido similar de THC/CBD tienen diferentes efectos en la fisiología humana».

En otras palabras, parece que hay muchos más factores químicos que determinan la naturaleza de los efectos además del CDB y el THC. De hecho, como descubrieron los investigadores, la mayoría de las cepas tienen niveles casi idénticos de CDB y THC, por lo que las diferencias en los efectos de diversas cepas pueden atribuirse principalmente a otros cannabinoides.

«Lo que más nos interesa son los metabolitos desconocidos del CDB que caracterizan a algunas de las cepas», agregó Murch. «Estamos trabajando para descubrir cuáles podrían ser estas incógnitas».