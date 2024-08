Géiser lleno de basura lanza desperdicios en Parque Yellowstone

Artículo publicado originalmente por Motherboard Estados Unidos.

La erupción de un géiser es considerada como uno de los eventos más hermosos que ocurren en la naturaleza. ¡Pero ya no! El 15 de septiembre, el géiser Ear Spring del Parque Yellowstone entró en erupción, arrojando no solo rocas y borbollones de agua caliente en el aire, sino docenas de trozos de basura humana que se cocinaron durante décadas en agua increíblemente caliente. ¡Genial!

El Servicio de Parques Nacionales compartió una imagen de algunos de los artefactos recuperados, los cuales afirma que son “claramente históricos” y pueden terminar en los archivos de Yellowstone. La imagen muestra claramente un chupete para bebé, una taza Solo Jazz, una cuchara de plástico y algún tipo de dispositivo electrónico tipo tableta destruido más allá de la posibilidad de reconocerlo. También parece haber una gran losa de hormigón o un bloque de cemento.

“Los objetos extraños pueden dañar las fuentes termales y los géiseres”, dijeron los representantes del Servicio de Parques Nacionales en una publicación de Facebook. “¡Puedes ayudar mucho nunca lanzando nada en las atracciones termales de Yellowstone!”

Pensaríamos que no hace falta decirlo, pero sí, por favor, no arrojes tu basura a un manantial termal en el parque nacional más grande de los Estados Unidos. Si acaso se te ocurre pensar “Tal vez puedo arrojar una basurita al géiser”, No. No tires ni siquiera una ‘basurita’ en el géiser.

El Servicio de Parques Nacionales compartió una foto de varias docenas de monedas que fueron arrojadas al géiser y, como consecuencia, se quemaron hasta el punto de quedar irreconocibles. Lanzar tus monedas a un géiser no te traerá buena suerte. No tires tus monedas en un géiser.

Si deseas ver el poderoso géiser que escupe desperdicios humana al aire, a continuación incluimos un video de la erupción. “¡Perded toda esperanza los que aquí entráis!”.