Google+ va a cerrar tras error que filtró información de los usuarios

Artículo publicado originalmente por Motherboard Estados Unidos.

Google va a cerrar Google+, un servicio de redes sociales que lanzó en 2011 y que pocas personas utilizaban. Google hizo el anuncio el mismo día que The Wall Street Journal publicó una historia sobre un bug en el impopular servicio de redes sociales que permitía a desarrolladores externos acceder a los datos privados de los usuarios. Según The Wall Street Journal, Google se enteró de la brecha en marzo de 2018, pero solucionó el error y decidió no decirle a nadie por temor a una respuesta negativa en las regulaciones.

Google se enteró de la filtración de datos durante una auditoría de seguridad de sus interfaces de programación de aplicaciones (API, por sus siglas en inglés) en marzo. “Llegar a ser el foco de atención al lado o incluso en lugar de Facebook a pesar de haber permanecido bajo el radar durante todo el escándalo de Cambridge Analytica, casi garantiza que [el CEO de Google, Sundar Pichai] tenga que declarar ante el Congreso”, decía en un memorando interno obtenido por The Wall Street Journal. Pichai estaba al tanto del plan para no informar a los usuarios sobre la filtración.

Desde 2015 hasta marzo de 2018, 438 desarrolladores externos tuvieron acceso a los perfiles de más de 500,000 usuarios de Google+. Los desarrolladores habrían tenido acceso a los nombres completos de los usuarios, direcciones de correo electrónico, género, fotos de perfil, estado de su trabajo, ubicación y fecha de nacimiento. “No encontramos evidencia de que los desarrolladores estuvieran al tanto de este error o que abusaran de la API, y no encontramos evidencia de un uso incorrecto de la información del Perfil”, dijo Google en una declaración emitida después de que The Wall Street Journal publicara su historia. La publicación del blog confirmó que Google+ va a cerrar y proporcionó más detalles sobre el bug (pero no sobre el supuesto encubrimiento).

“La versión para el consumidor de Google+ tiene actualmente poco uso y tráfico de usuarios: el 90 por ciento de las sesiones de usuario de Google+ duran menos de cinco segundos”, dijo la empresa en un comunicado, confirmando que Google+ sigue siendo poco popular.

Esta noticia es sólo la última de una serie de escándalos de seguridad de datos de alto perfil que han sacudido a Silicon Valley. A finales de septiembre, Facebook anunció que los piratas informáticos habían robado datos de 50 millones de sus usuarios. Antes de que se publicara la historia, Pichai ya había accedido a declarar ante el Congreso de Estados Unidos después de una reunión privada con los senadores republicanos.