Google está haciendo un motor de búsqueda censurado para China

Artículo publicado originalmente por Motherboard Estados Unidos.

Google planea lanzar una versión censurada de su motor de búsqueda en China en los próximos seis a nueve meses, revelaron documentos filtrados recientemente. Esto marca una ruta en la política de la compañía con respecto a la censura china, que provocó que Google cerrara su servicio de búsqueda en el país en 2010.

Videos by VICE

De acuerdo con documentos internos confidenciales obtenidos por The Intercept, el motor de búsqueda chino de Google —llamado Dragonfly— ha estado en desarrollo desde la primavera pasada. Los documentos revelaron que se ha comenzado a acelerar el trabajo en Dragonfly desde diciembre pasado luego de una reunión entre el director ejecutivo de Google, Sundar Pichai y un “alto funcionario chino” cuya identidad permanece anónima.

Los documentos también muestran que los ingenieros y programadores de Google ya han creado dos versiones diferentes de una aplicación china personalizada de Android llamadas Maotai y Longfei. Según los documentos internos filtrados, el motor de búsqueda chino de Google filtrará automáticamente los sitios web que no cumplen con los estándares de censura de China y habrá un descargo de responsabilidad en la parte superior de la página que informará a los usuarios que “algunos resultados pueden haber sido eliminados debido a requisitos legales”.

Relacionados:

Entre los sitios web que serán censurados o bloqueados por completo están el British Broadcasting Channel (BBC), Wikipedia, Instagram, Facebook, Twitter, The New York Times y el Wall Street Journal, según The Intercept.

De acuerdo con un empleado de Google que trabajó en Dragonfly, la información sobre el proyecto estaba restringida a unos “pocos cientos” de empleados.

“Estoy en contra de que las grandes compañías y gobiernos colaboren en la opresión de su gente y siento que la transparencia en torno a lo que se está haciendo es de interés general”, contó la fuente a The Intercept. “Lo que se haga en China se convertirá en una plantilla para muchas otras naciones”.

Google comenzó sus operaciones en China en 2006. Su motor de búsqueda chino se adaptó a las estrictas leyes de censura del país, que prohíbe las búsquedas de todo lo que se considere remotamente anticomunista, como George Orwell y las protestas de la Plaza Tiananmen de 1989, así como consultas relacionadas con sexo y noticias internacionales. En un inicio, Google había justificado su motor de búsqueda censurado alegando que era mejor que nada.

Pero mientras investigaba un ataque cibernético chino que tuvo como blanco a Google y a decenas de otras compañías en 2010, el gigante de las búsquedas también descubrió que las cuentas de Gmail de varios activistas chinos de derechos humanos habían corrido peligro durante el ataque. Así que Google cerró sus operaciones en China y abandonó el país por tiempo indefinido.

El problema, sin embargo, es que China es una mina de oro para las compañías de internet. El país tiene el doble de personas en línea que ciudadanos en Estados Unidos y parece que la tentación es demasiada para resistirse a Google, una empresa que anteriormente utilizaba el lema “No seas malvado”. En los últimos meses, la empresa comenzó a ofrecer una serie de diversos servicios en el país, incluido un centro de investigación de inteligencia artificial en Beijing y un juego de “adivina el boceto” en WeChat, la plataforma de mensajería china más popular del país.

Cuando Motherboard contactó a Google para que comentara sobre su motor de búsqueda chino, un vocero dijo que la compañía no “comentaría sobre especulaciones de planes futuros”.