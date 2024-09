Este hombre fue sorprendido cogiéndose a un coche

Artículo publicado originalmente por Motherboard Estados Unidos.

Es increíble que en pleno 2018 simplemente no sea posible cogerte a un automóvil en paz sin que alguien llame a la policía.

El miércoles, Ryan Malek, un hombre de Kansas de 23 años, fue acusado de comportamiento obsceno y lascivo. El crimen: tratar de poner su pito en el tubo de escape de un automóvil, en público.

En mayo, alguien en un complejo de departamentos vio a un hombre merodeando en el estacionamiento, debajo de un automóvil. Esa persona llamó al 911, y cuando llegaron los policías, encontraron a un tipo cogiéndose a un coche. Malek no se detuvo. Los policías le dispararon con un Taser y lo arrestaron, lo llevaron al hospital y luego descubrieron que su nivel de alcohol en la sangre era cuatro veces superior al límite legal.

Según documentos judiciales obtenidos por The Smoking Gun, Malek «de manera intencional y pública, expuso un órgano sexual en presencia de otra persona» que no quería ver todo eso. En el caso de Malek, los documentos incluían a seis personas, más la policía.

No sabemos si el automóvil era de Malek o si estaba teniendo una aventura extra-automovilística con el coche de otra persona. La marca y el modelo del automóvil tampoco aparecen en los documentos del tribunal, yo diría que es información muy importante. Sin embargo, coger con un coche no es ilegal; lo que es ilegal es que lo hagas a plena luz del día, para que otras personas lo vean.

No hay que asumir la seriedad de la relación de Malek con este vehículo, pero estar enamorado de un auto es un fetiche que se llama mecanofilia e incluye atracción sexual por bicicletas, helicópteros, barcos y aviones. (Si alguna vez has intentado cogerte a un helicóptero, me encantaría conocerte).

En algunos países, la mecanofilia puede llevarte a la cárcel o a un registro de delincuentes sexuales. En 2007, un hombre en Escocia fue atrapado por trabajadores del albergue mientras trataba de cogerse a su bicicleta. Pero en Estados Unidos, en realidad no es ilegal coger con un automóvil; al menos que lo hagas a plena luz del día.

Un hombre de Washington afirma haber tenido relaciones sexuales con 1.000 automóviles, y cuando el Telegraph habló con él en 2008, estaba en una relación seria con un Volkswagen. Y si te interesa puedes ver a este tipo dándole besos a su auto.

Luego está esta persona, que quiere cogerse a Lightning McQueen de Cars, esto plantea la eterna pregunta: ¿los autos de Cars cogen entre si?

Escucha amigo, el punto aquí es que puedes cogerte todo lo que quieras, solo hazlo en privado si no quieres arriesgarte a ser arrestado.