Instagram nos ha convertido a todos en acosadores

La siguiente es una historia muy común. El verano pasado, una amiga fue ignorada por un hombre con el que había estado saliendo durante seis meses. No hubo ningún indicio de que fuera a suceder. Simplemente dejó de enviarle mensajes. Si esto hubiera sido 1999, no sería descabellado pensar que tu antigua pareja se hubiera desvanecido. Quizá lo llamarías al teléfono de su casa varias veces antes de rendirte. Sin embargo, hoy sabes exactamente dónde está, qué está haciendo y con quién está saliendo después de ti. No solo a través de sus publicaciones en Instagram, sino a través de las publicaciones de sus amigos, los amigos de sus amigos; con tiempos y fechas precisamente trazados como un juego de unir los puntos.



Instagram nos ha vuelto acosadores. Si les suena realmente obvio, es porque lo es. Revisar las cuentas de personas en las que tenemos un interés particular se ha convertido en un comportamiento estándar en Internet. Tal vez mires regularmente las fotos de la nueva pareja de tu expareja, comparando su estilo con el tuyo mientras revisas su selección de acuarelas con temas de animales de 2013. Quizá siempre estás al tanto de una pareja que apenas conoces, y luego te sientes personalmente atacada cuando él la deja por alguien con tatuajes coloridos. Tal vez no haces nada de esto: solo vives y respiras en el momento, en cuyo caso bien por ti, Pocahontas.

Las razones por las que acechamos a las personas en Instagram son multifacéticas y complejas, y probablemente varían de persona a persona. Es natural querer encontrar respuestas a estas preguntas; con más razón cuando están justo frente a ti. Además, otras personas son interesantes. La trayectoria de sus vidas difiere de la nuestra. Su estética, su personalidad, su dinero y sus intereses. Todos estos datos aparecen en nuestras pantallas para que podamos mirarlos y sacar nuestras propias conclusiones. Puede sonar más espeluznante si no fuera una conducta tan normalizada. Con todo esto en mente, hablé con algunas personas sobre a quién acechan y por qué, en un esfuerzo por comprender algunos de nuestros hábitos de Internet más extraños.

“Tengo la necesidad de seguir a la gente de la escuela”

No puedo dejar de seguir a la gente de mi escuela secundaria. Ya no tenemos contacto en la vida real y todos parecen vivir en Internet, así que es como una reunión escolar sin la presión. Asistí a una escuela en el oeste de Londres y había muchos chicos de escuelas privadas. Siento la necesidad de seguirlos. Me senté junto a ellos en clase todos los días durante unos siete años, así que si están teniendo algo de éxito o les está yendo bien, me pongo a pensar: “literalmente hicimos exactamente lo mismo, entonces ¿por qué no estoy yo en ese punto? ¿Qué no estoy haciendo? ¿Por qué no me obligo a encarar las cosas?

Siempre están las mismas personas en la parte superior de mi feed, porque el algoritmo es una porquería. Hay una chica que vive y viaja en Australia, otra es escritora. Y hay una chica en particular que tiene su propio podcast, su propio medio de comunicación y está haciendo todas estas cosas locas como viajar cada tres meses mientras estudia una carrera… ¿cómo? Zara, 29.

“No estoy en contacto con mis exes, así que es la única forma en que puedo ver qué están haciendo”

Acecho a mis exes. Pero… ¿es un reflejo? ¿Lo hago porque realmente me importa? No son exes por los que tenga sentimientos. Pero no sigo en contacto con ninguno de mis ex en general, así que siento que es la única forma en que puedo ver lo que están haciendo.

También creo que funciona ligeramente como un espejo. Cuanto más tiempo pasa y cuanto más ves a alguien cambiar, te lleva a pensar en cómo has cambiado tú, y dónde estás parado en relación con la otra persona, ese tipo de cosas. Lo vergonzoso es que cuando haces búsquedas regularmente, su nombre aparece en tu historial de búsqueda, porque Instagram lo sabe. También me hace preguntarme con qué frecuencia miran mi perfil. Y luego piensas: “¿Me importa? No, no realmente”. Sinead, 27.

“La acecho con la esperanza de que tenga el corazón roto por dejarme de tajo hace tres meses”

Por desgracias soy víctima de ese espantoso mal, “obsesionada con alguien que dijo que me amaba y luego me ignoró casi de inmediato”. Han pasado más de tres meses desde la última vez que hablamos, y es justo decir que este hecho me proporciona el tormento diario de preguntarme si alguna vez seré feliz con alguien más. Como resultado, reviso su perfil con regularidad (la mayoría de los días). Y sí, dejé que mi orgullo se desvaneciera lo suficiente como para ver sus historias de Instagram también, para recordarle que las estoy viendo, esperando una respuesta.

¿Conocen aquel sentimiento de sentirse como mierda y querer regresar con tu ex? Es justamente lo que quiero ver. Por un lado, supongo que la acecho con la esperanza de que sienta el corazón roto por haberme dejado de tajo hace tres meses. También lo hago para mantenerme actualizada en caso de que haga algo drástico y devastador para demostrar que no lo ha superado, como dejarse el fleco. Lo que sí sé es que ahora tiene el cabello color lavanda, parece estar contenta con su vida y definitivamente nunca mira mis historias, lo cual es grosero. Me dije a mí misma que se debe a que está convencida de que sería demasiado doloroso verme radiante en Instagram (absolutamente, jaja), pero todos sabemos que es porque tiene una nueva novia. Sin embargo, debido a la naturaleza queer de sus relaciones, nunca sabré si esas chicas a las que abraza y profesa su amor en sus historias son amantes o “amigas”. Definitivamente son 100 por ciento amigas. Grace, 26.



“Mi pareja tiene un compañero en particular que no conozco”

He estado en una relación no monógama durante tres años, y aunque definitivamente hay más cosas positivas que negativas, a veces me pongo celosa. Mi pareja a veces ve a esta persona en particular, a quien nunca he conocido, y por alguna razón, realmente me molesta mucho. Definitivamente miro su Instagram al menos una vez al día, a veces de manera casi compulsiva, aunque tengo cuidado de no ver accidentalmente sus historias. No puedo evitar compararme con ella, aunque sé que es ridículo porque todos somos diferentes, y hay cosas que yo poseo que los demás no. He estado tratando de limitar la cantidad de veces que reviso su cuenta, pero es difícil cuando está ahí, a la mano. Dom, 29.

“Miro a las parejas del mismo sexo porque desearía poder expresar más mi sexualidad”

Sigo a las parejas principalmente, como un vistazo a las relaciones, pero también si creo que son geniales o me gusta su ropa. Como persona, cuestiono el romance, cuestiono mi sexualidad y cuestiono mucho mis relaciones. Me comparo con estas personas, observando sus relaciones y pensando: “La mía no es así”.

Cuestiono mucho mi identidad, lo cual viene de mirar a otras personas y pensar en cómo me ven los demás. Soy bisexual, pero he estado en una relación con un hombre durante tres años. No sé cómo describirlo, pero me imagino explorando más el otro lado de mi sexualidad. Es una cuestión de identidad extraña: sentir que no puedo expresar mi bisexualidad porque estoy en una relación heterosexual. Así que me encuentro mirando parejas del mismo sexo porque desearía poder expresar más mi sexualidad. Mi novio es heterosexual, así que es más difícil. Cuando veo a otras parejas pienso: ¿me estoy expresando como yo misma por completo? Alice, 24.

