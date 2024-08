La inteligencia artificial nos ha dado algunas innovaciones bastante notables, que abarcan todo desde cómo tratar la demencia hasta la detección de mentiras y la lucha contra el terrorismo. Pero al igual que nuestros cráneos defectuosos, a veces los cerebros robot se quedan cortos y acaban haciendo cosas extremadamente raras.

Como ejemplo tenemos la IA que utilizó YouPorn para adivinar «lo que buscarían los usuarios este año» o, en otras palabras un poco más emocionantes, predijo cómo sería la pornografía del futuro. La red neuronal artificial hizo todo lo posible para decirnos algo significativo sobre hacia dónde nos dirigimos cuando se trata de coger, pero terminó con una lista de géneros porno, en su mayoría ininteligibles.

Algunos son un poco obvios como para explicarlos, por ejemplo, seguramente sabrás de qué se trata un «granjob», y «German Mom Hour», pero otros no son tan claros. ¿Qué es, por ejemplo, un «blowmowjob»? Tal vez, un tipo de género relacionado con tareas domésticas, donde un chico que se ve inquietantemente joven recoge las hojas secas, poda el pasto y luego se coge a quien lo contrató.

¿Qué tal «doot sex?» Tal vez nada más sea sexo normal, pero en vez de hablarse sucio, las personas que están teniendo sexo pretenden ser robots y se gritan «¡doot!» el uno al otro todo el tiempo. «Wow» podría ser otro género enfocado en los sonidos, y al parecer tiene algo que ver con Owen Wilson.

Aunque «spray and pay», «cock milking table» y «fompilition» suenan bastante perturbadores, la predicción más horrible probablemente es «Senator Stormy»: por favor, no me hagas explicar por qué es una terrible idea.

A lo mejor, las entradas más fuertes en la lista de YouPorn son las que no tienen sentido. Haz tu mejor esfuerzo por adivinar que es «batish my yisel», «hardbore yore» y «cornal»: los géneros siempre serán un misterio para nosotros humanos humildes, sin cerebros cósmicos. Así que, seguro, el genio robotrónico de YouPorn podría no ser tan bueno para crear géneros pornográficos, pero tal vez la IA sólo necesite utilizarse de nuevo. Al menos la mitad servirían como nombres cool de bandas. ¿Quién no iría a un concierto de «Mature Gargasm», especialmente si la banda que le abre es «Beaf Buts Compilation”.

