Investigadores chinos afirman haber creado los primeros bebés genéticamente modificados

Un investigador chino anunció que editó el ADN de dos gemelas nacidas a principios de este mes para hacerlas naturalmente resistentes al VIH y otras enfermedades. Si esta investigación resulta legítima, estos bebés serían los primeros en el mundo en nacer con un genoma editado.



He Jiankui, un genetista que anteriormente estudió en la Universidad de Rice y la Universidad de Stanford de Estados Unidos, hizo el anuncio el lunes antes de una importante cumbre internacional sobre la edición del genoma humano. Según MIT Technology Review, He editó el ADN de los embriones que portaban siete parejas diferentes, aunque se negó a nombrar a las parejas o el estado de los otros bebés a petición de los padres.

“Siento una gran responsabilidad de que no se trata solo de hacerlo la primera vez, sino también de ser un ejemplo”, dijo a la Associated Press. “La sociedad decidirá qué hacer a continuación”.

Dijo que usó CRISPR-Cas9 para editar los genomas de los embriones humanos. CRISPR usa una enzima llamada Cas9 para escindir pequeñas porciones del ADN e introducir cambios genéticos en esa ubicación. El elemento central del sistema CRISPR es una pequeña porción de ARN que se une a una secuencia de ADN específica en un genoma y la enzima Cas9. Una vez que el ARN se une a la secuencia de ADN, Cas9 corta el ADN en la ubicación seleccionada y los mecanismos naturales de reparación de ADN de la célula trabajan para reparar la secuencia del ADN.

En el caso de las gemelas recién nacidas, He dijo a la Associated Press que editó su ADN para hacerlas naturalmente resistentes al VIH, la viruela y el cólera.

Hasta ahora, la comunidad científica ha expresado reacciones contradictorias ante el anuncio de He. En primer lugar, no es seguro que el descubrimiento haya ocurrido realmente. He no siguió el procedimiento estándar de publicación de sus resultados en una revista académica donde puede ser revisado por otros expertos en genética. Tampoco ha publicado ningún detalle sobre la pareja que concibió a las gemelas. La única pista de que las declaraciones de He son legítimas son los documentos publicados en el sitio web de la Southern University of Science and Technology, donde He pidió licencia desde principios de este año.

Según la Associated Press, la Southern University of Science and Technology dijo que el trabajo de He “viola seriamente las normas y la ética académica” y planeaba comenzar una investigación.

También está la pregunta de si He cometió un grave error ético al editar embriones humanos viables. Aunque se ha utilizado el CRISPR para editar los genes de humanos adultos para tratar con éxito numerosas enfermedades, hasta ahora no se había utilizado para editar el genoma de un embrión que fuera llevado a término. En Estados Unidos, la edición del genoma de los embriones se limita a los laboratorios y los embriones modificados genéticamente se eliminan mucho antes de que comiencen a madurar y convertirse en fetos.

La preocupación por la edición del genoma embrionario se debe en gran parte a la incertidumbre sobre cómo afectará este proceso a las generaciones posteriores. A diferencia de la edición del genoma de un humano adulto para tratar una enfermedad, entrometerse con el ADN embrionario induce cambios genéticos que pueden transmitirse a las generaciones posteriores. Un problema relacionado es que se sabe que el CRISPR produce mutaciones genéticas no deseadas, lo que podría conducir a problemas de salud imprevistos en las gemelas recién nacidas.

En China, sin embargo, las reglas sobre la edición del genoma son un poco más relajadas que en Estados Unidos. Aunque la clonación directa de seres humanos todavía se considera ilegal, la edición del genoma de embriones humanos no lo es. Esta indulgencia relativa en lo que respecta a la ingeniería genética ha permitido a China hacer una serie de avances notables en los últimos años, incluida la producción de los primeros monos clonados, que se consideraron un salto importante en el camino para crear el primer clon humano.

También vale la pena señalar que no es la primera vez que los científicos afirman haber producido un bebé genéticamente modificado sin proporcionar evidencia que lo respalde. A principios de la década de 2000, investigadores vinculados a un culto afirmaron haber producido el primer clon humano, que finalmente resultó ser una fabricación. Sin embargo, el anuncio causó un pánico generalizado sobre el potencial de la clonación y dio lugar a una serie de leyes que prohíben la adopción de esta práctica en todo el mundo.

China no es exactamente conocida por su honestidad en lo que se refiere a la investigación científica: el año pasado, el New York Times informó que China se ha retractado de más artículos fraudulentos desde 2012 que todos los demás países combinados y una serie de resultados de investigación de alto perfil no han podido replicarse por otros científicos. Por otro lado, la tecnología de la edición del genoma está en un punto en el que las afirmaciones de He son absolutamente plausibles. Por ahora, sin embargo, el jurado aún está deliberando sobre si He nos ha llevado al nuevo mundo de los bebés de diseño.