La piratería en internet puede ser buena para los negocios, revelan investigadores

Artículo publicado originalmente por Motherboard Estados Unidos.

La piratería no siempre es el villano ruin que la industria del entretenimiento retrata, según un nuevo estudio conjunto de la Universidad de Indiana.

La industria del entretenimiento ha pasado décadas satanizando la piratería. Ciertas organizaciones de la industria como la Motion Picture Association of America proponen “soluciones” cada vez más agresivas y costosas al problema (como entrar en litigios dudosos y la expulsión de los piratas de internet), que históricamente no han hecho mucho para detener la violación de los derechos de autor.

Sin embargo, en un nuevo estudio, investigadores de la Universidad de Indiana como Antino Kim dicen que la piratería en internet a veces puede tener un impacto positivo en los mercados, y que ser demasiado agresivo en la vigilancia y el castigo de los piratas puede ser contraproducente.

“En ciertas situaciones, cuando se venden bienes informáticos a los consumidores a través de un proveedor, parece que un nivel moderado de piratería tiene un impacto sorprendentemente positivo en las ganancias del productor y el proveedor, mientras que, al mismo tiempo, mejora el bienestar del consumidor”, señalan Kim y sus colegas investigadores.



Como ejemplo, el estudio de Kim (“La “mano invisible” de la piratería: un análisis económico de la cadena de suministro de productos informáticos“) se fijó en el exitoso programa Game Of Thrones de HBO, que habitualmente rompe los récords de piratería gracias al intercambio de archivos en BitTorrent.

Los investigadores descubrieron que la piratería a menudo actúa como una forma de competencia invisible, que impide que tanto el productor (HBO) como el operador de cable suban demasiado los precios. Si se aumentan demasiado los precios, los usuarios simplemente recurrirán a la piratería, creando pérdidas aún mayores.

La idea de que la piratería actúa como un control competitivo en los mercados no es ciertamente un argumento nuevo. Innumerables empresas (como Good Old Games) han descubierto que la mejor solución a la piratería es ofrecer un producto mejor, más barato y sin DRM que haga que la piratería sea menos aceptable. No obstante, es una lección que muchos ejecutivos de la industria del entretenimiento no parecen entender.



Los investigadores tienen claro que sus hallazgos tienen sus límites y no están abogando abiertamente por que las empresas adopten plenamente la piratería. Sin embargo, argumentan que si entienden los beneficios de la piratería como una forma de competencia invisible, descubrirán que los esfuerzos demasiado agresivos contra la piratería pueden dañar al mercado.

“Nuestros resultados no sugieren que la vía legal deba comenzar a alentar activamente la piratería”, dijeron los investigadores. “Lo que implica es simplemente que, en el contexto del mundo real, nuestros productores y proveedores deben reconocer que un cierto nivel de piratería puede ser realmente beneficioso y, por lo tanto, deben ejercer cierta moderación en sus esfuerzos contra la práctica”.

Los ejecutivos de HBO han admitido públicamente que la piratería también puede resultar beneficiosa al generar mayor interés en los consumidores. No es enteramente diferente a la forma en que los ejecutivos de Netflix y HBO consideran que el intercambio de contraseñas es más una herramienta promocional que un comportamiento infame que debería ser eliminado (a menudo la posición de los ejecutivos de cable de la vieja guardia).

Esto no quiere decir que HBO se haya abstenido de participar en algunos esfuerzos dudosos contra la piratería a lo largo de los años, incluidas las veces que “sembró” archivos de BitTorrent “envenenados” para impedir el intercambio de archivos. Pero en años posteriores, la compañía ha adoptado la creencia de que la violación de los derechos de autor es más una espada de doble filo que un evento apocalíptico.



Dicho esto, Kim reveló en un correo electrónico que HBO podría tener más incentivos para acabar con la piratería a raíz de la adquisición del canal por parte de AT&T, ya que luego de la fusión es tanto el productor como el proveedor (a través de AT&T y DirecTV, que es propiedad de AT&T), lo que contradice algunos de los beneficios propuestos en el artículo.



“Sin embargo, hay otros efectos positivos de la piratería, como el efecto de la red positiva (es decir, mientras más gente usa el producto, más valioso se vuelve) y el aprendizaje (es decir, los usuarios piratas pueden aprender sobre el producto y comprar la versión legal más adelante)”, añadió Kim. “Son ideas que ya habían sido tratadas en otros artículos. Lo que encontramos aquí se suma a esos artículos”.