Comprar un iPhone XS es ​​malo para el planeta

Lo más importante que Apple dijo durante el evento para presentar sus nuevos iPhones fue: “También nos aseguramos de diseñar productos duraderos, que duren el mayor tiempo posible”, dijo Lisa Jackson, vicepresidenta de medioambiente de Apple. “Eso significa un hardware duradero, junto con nuestro increíble software. Debido a que duran más, pueden seguir usándolos. Y seguir usándolos es lo mejor para el planeta”.

Decirle a la gente que lo mejor que puede hacer por el medioambiente es seguir usando su viejo teléfono el día en que presentas tres nuevos iPhones (iPhone XR, iPhone XS y iPhone XS Max) es quizás un poco irónico, pero el mensaje de fondo es correcto.

Esto se debe a que, independientemente del marketing verde de Apple, crear un nuevo iPhone es una tarea increíblemente destructiva. Un metalúrgico comisionado por el editor en jefe de Motherboard, Brian Merchant, estimó que aproximadamente 34 kilos de materia prima deben extraerse para fabricar el iPhone promedio, y eso antes de considerar otros subproductos ambientales de la cadena de suministro global de Apple, que incluyen, por supuesto, el envío de la materia prima y del producto terminado a todo el mundo.

Apple dijo que espera un día eliminar completamente los materiales extraídos de los nuevos iPhones (en su lugar, quiere usar materiales reciclados), pero en el año y medio transcurrido desde que hizo ese anuncio, no ha explicado cómo planea hacer que eso suceda En cambio, Jackson sí dijo que algunas partes pequeñas del teléfono usan materiales reciclados. Por ejemplo, la estructura de la bocina “ahora está hecha con un 35% de plásticos reciclados postconsumo”, y Apple comenzó a usar estaño reciclado en el teléfono. Esos cambios son buenos, aunque graduales en el diseño del iPhone: “Reciclar estaño es genial, pero muy fácil”, me dijo Kyle Wiens, CEO de iFixit, en un chat en línea.

Lo difícil es crear un mecanismo para reciclar los metales terrestres raros dentro del iPhone. Sin una cadena circular establecida de suministro para algunos de estos materiales y, en algunos casos, sin una manera científicamente probada de reciclarlos en absoluto, no tendremos la oportunidad de ver un iPhone totalmente reciclado en el corto plazo, independientemente de lo que diga Apple.

Debido a estas limitaciones en el reciclaje, la mayoría de los ecologistas creen que usar tu teléfono por el período más prolongado posible es lo más importante que puedes hacer (como dijo Jackson). Entonces, es decepcionante que las prácticas comerciales de Apple, la política antirreparación y el diseño del producto hayan reducido artificialmente la vida útil de millones de iPhones.

En los eventos más importantes de Apple, con millones de personas observándolos, la compañía promociona sus virtudes corporativas y su compromiso con el medio ambiente: “Nunca dejamos de pensar en lo que es mejor para el planeta”, dijo Jackson. Anuncia los programas de reciclaje de iPhone y retira los robots de reciclaje de iPhone Liam y Daisy, que son propiedad de Apple y no pueden manejar el volumen de reciclaje asociado con los cientos de millones de iPhones que se venden cada año.

Mientras tanto, detrás de escena, Apple ha obligado a los recicladores de electrónicos independientes a firmar acuerdos de “trituración obligatoria”, lo que significa que cualquier producto de Apple que ingrese a sus instalaciones debe ser destruido y reciclado, incluso si está en condiciones de funcionamiento optimas y puede ser reacondicionado y revendido. Apple dice que sus teléfonos son fáciles de reciclar y, sin embargo, los recicladores de productos electrónicos dicen que los productos de Apple se incendian habitualmente durante el proceso de reciclaje, porque sus baterías pegadas de iones de litio son difíciles de eliminar a escala sin agujerarlas.

Ese mismo diseño en la batería ha llevado a la descomposición prematura de una cantidad desconocida pero seguramente enorme de iPhones. Debido a que las baterías tienen una vida útil más corta que el teléfono mismo, muchos teléfonos que de otra manera serían perfectamente funcionales han sido reemplazados y actualizados porque la batería ya no puede retener la carga y muchas personas no saben o no quieren pasar por el problema de reemplazar sólo la batería.

Apple también continúa presionando en contra de la legislación del derecho a reparar que facilitaría la reparación de teléfonos que de otra manera estarían destinados al basurero (o a una trituradora de reciclaje).

Entonces, si bien Apple sabe que extender la vida útil del iPhone promedio es de vital importancia para reducir su impacto ambiental, sigue dando pasos para hacer exactamente lo contrario de eso. Lo mejor que puedes hacer, entonces, es seguir usando el teléfono que ya tienes.

“El debate no es realmente sobre qué tan ecológicos son sus nuevos productos”, me dijo Nathan Proctor, que encabeza los esfuerzos por obtener el derecho a la reparación del grupo de derechos de los consumidores US PIRG. “Es sobre qué trato le dan a sus dispositivos más viejos. Deben darle a las personas mejores herramientas para mantener funcionando los dispositivos más viejos”.