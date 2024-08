Japón construyó un auto volador que realmente funciona

Artículo publicado originalmente por VICE Asia.

Japón es el más reciente en un número creciente de países que han hecho de los autos voladores una realidad tangible. El 5 de agosto, un vehículo de la compañía NEC Corporation, con sede en Tokio, alzó el vuelo y permaneció flotando en el aire durante aproximadamente un minuto antes de aterrizar suavemente. Es el primer auto volador de una compañía japonesa.

Esta demostración es solo una pequeña muestra de los planes del país para utilizar estos vehículos. El gobierno ha brindado su apoyo a la industria de los automóviles voladores: con el objetivo de tener vehículos no tripulados en el cielo para 2023, y personas volando en esas máquinas para la década de 2030.

La gran máquina de baterías parecida a un dron, equipada con cuatro hélices, tres ruedas y lo que parece ser suficiente espacio para uno o dos pasajeros, hizo su primer vuelo de prueba este lunes: se elevó a una altura de unos tres metros en una instalación de NEC en un suburbio de Tokio, informa la agencia internacional de noticias United Press International. Contempla su gracia aérea a continuación:

Con aproximadamente 3.9 metros de largo, 3.7 metros de ancho y un peso de aproximadamente 150 kilogramos, el llamado EVtol, abreviatura de “electric vertical takeoff and landing” [aeronave eléctrica de despegue y aterrizaje vertical], está diseñado para hacer entregas en vuelos no tripulados. El automóvil se encontraba dentro de una jaula en el momento de su vuelo de prueba y se les dijo a los observadores que usaran cascos como medida de seguridad. El automóvil no llevaba pasajeros en ese momento.

En 2017, la startup Cartivator hizo un intento de la misma naturaleza. Su automóvil se estrelló casi inmediatamente después de despegar. Tomohiro Fukuzawa, director ejecutivo de Cartivator, estuvo presente en la demostración de NEC y dijo que sus autos más nuevos también se mantenían en el aire por más tiempo.

Japón no es el único país que prueba con éxito un vehículo volador. Al parecer, Dubai ha estado desarrollando la tecnología durante años, y recientemente anunció que tienen planes para que su fuerza policiaca use motocicletas voladoras. Una nueva empresa de Singapur reveló su auto volador de un solo asiento en abril, mientras que el cofundador de Google, Larry Page, le dio su apoyo a los taxis voladores en Nueva Zelanda el año pasado.

Las empresas también están a la espera de este avance. Consideremos Uber Elevate, el intento de Uber de tener “taxis aéreos”, según un reporte de The Guardian. Los diseños completos de estos vehículos se darán a conocer en 2020, y se planea que el proyecto despegue en 2023. Otras organizaciones como Airbus, Boeing y Volocopter también están compitiendo en esta carrera.

Japón tiene una gran motivación para desarrollar este modo de viaje aéreo. Por un lado, esperan conectar lugares aislados como la Prefectura de Mie, una subdivisión en la región japonesa de Kansai, con las ciudades centrales. Otros factores provienen de los enormes tumultos en Japón, pues el país espera despejar sus carreteras con los vehículos voladores. Es posible que el tráfico haya disminuido en Tokio, al caer 7,3 por ciento desde 2018, pero más de 8 millones de personas continúan viajando diariamente a la ciudad.

“Japón es un país densamente poblado, eso significa que los autos voladores podrían aliviar en gran medida la carga de tráfico en las carreteras”, le dijo a Bloomberg Kouji Okada, líder de proyecto en NEC. “Nos estamos posicionando como facilitadores para la movilidad aérea, proporcionando datos de ubicación y construyendo infraestructura de comunicaciones para automóviles voladores”.

