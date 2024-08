Los jugadores de ‘Red Dead Redemption 2’ están atacando a feministas en el juego

Artículo publicado originalmente por Motherboard Estados Unidos.

Advertencia de contenido: Esta publicación contiene una discusión sobre la violencia contra las mujeres.

Red Dead Redemption 2 es un videojuego de mundo abierto ubicado en la frontera estadounidense con una dedicación casi subversiva al detalle y al realismo. Dado que los eventos de la historia ocurren en 1899 —20 años antes de que las mujeres estadounidenses obtuvieran el derecho a votar—, el juego presenta sufragistas, mujeres activistas que lucharon por el derecho al voto en las elecciones públicas. Dado que Red Dead Redemption 2 es el videojuego más grande del año y una gran parte de la cultura de los videojuegos está incrustada en la misoginia, no es sorprendente —pero sí molesto— que algunos jugadores estén fascinados de que el juego les permita golpear, abusar y matar a estos personajes.

Específicamente, hay una sufragista en Saint Denis —la interpretación de Nueva Orleans en el juego— que hace campaña por su derecho a votar, parada en una calle pública con un letrero y una banda. El personaje proclama en voz alta: “Déjame votar”. Una de las razones principales por las que Red Dead Redemption 2 es un juego tan interesante es que le permite al jugador abordar y resolver situaciones de diversas maneras. Los jugadores pueden disparar, robar, hablar y golpear a casi cualquier personaje que vean, lo que a veces produce resultados sorprendentes. Este diseño le permitió a un YouTuber llamado Shirrako subir un video de sí mismo caminando hacia una sufragista y dándole un puñetazo que la deja inconsciente. El video, titulado “Red Dead Redemption 2 – Golpeando a una feminista molesta”, fue subido el 28 de octubre y actualmente cuenta con 1,2 millones de visitas.

Shirrako, tal vez en vista de la popularidad del video, subió otro en donde trata de alimentar a un cocodrilo con la sufragista y otro donde la amarra y la deja en las vías del tren para ser atropellada.

Los comentarios en estos videos, como es de esperar, son horribles. Algunos usuarios piensan que es hilarante, otros dicen que esto es lo que merece cada feminista, mientras que otros se quejan de cómo las leyes de pensión alimenticia favorecen a las mujeres y hacen eco de otros puntos de discusión sobre los “derechos de los hombres”.

“También maté a esa mujer”, escribió el usuario Joker Productions, un canal con más de 120.000 suscriptores. “Cada vez que iba al sastre, tenía que escuchar sus ladridos. Me harté, así que la llevé a almorzar… excepto que lo único que le serví fueron perdigones”.

“Podría quedarme con esta pequeña parte del juego, extender su longitud total para hacerla un juego AAA, pagar 60 dólares y pre-ordenarlo con un pase de temporada”, escribió un usuario llamado Silly Goose.

Le pregunté a Shirrako por qué cree que el video se hizo popular y sobre los comentarios que está recibiendo.

“Sé que probablemente estés esperando alguna respuesta política, pero la verdad es que fue simplemente un momento divertido de una de mis transmisiones que decidí subir como un video separado”, aclaró. “No estoy seguro de si era la intención de Rockstar Games, pero el NPC está hecho para ser bastante molesto, cuando intentas comprar ropa en el juego, tu diálogo con el encargado de la tienda queda interrumpido por sus gritos, así que simplemente quería hacer las compras en paz, estoy seguro de que como jugador estás familiarizado con estas molestas situaciones de los NPC”.

Shirrako dijo que la mayoría de las personas saben que el video es una broma y que él sabe que algunos usuarios han publicado comentarios tóxicos, mientras que otros están profundamente ofendidos por el video.

“Obviamente no estoy de acuerdo con los comentarios sexistas, pero no hay mucho que pueda hacer al respecto, no me gusta censurar las opiniones de las personas, sin importar si me gustan o no”, señaló.

El desarrollador, Rockstar Games, siempre ha tenido que lidiar con la controversia por el tipo de cosas que los jugadores pueden hacer en sus mundos abiertos. Grand Theft Auto III, el primer juego en 3D de la serie y la base para todos los juegos de mundo abierto, fue famoso por dejar que los jugadores cogieran con trabajadoras sexuales para después matarlas y recuperar su dinero.

Eso no significa que Rockstar Games respalde ese tipo de comportamiento, ni que Red Dead Redemption 2 respalde golpear a las feministas, pero vale la pena pensar en lo que estos mundos abiertos le permiten hacer a los jugadores, así como por qué y cómo se relaciona con lo que está sucediendo en el mundo real.

Es importante tener en cuenta que a pesar de que Red Dead Redemption 2 les da a los jugadores muchas opciones en cuanto a la forma en que abordan las situaciones y muchas actividades a realizar (cazar, jugar póquer, pescar), no les permite hacer todo, ni tampoco les permite evitar ciertas acciones. Arthur Morgan, el protagonista, no puede simplemente retirarse y convertirse en maestro de escuela en una remota ciudad fronteriza. El jugador no puede decidir, por ejemplo, jugar el juego como un pianista amateur. Es un juego de proscritos, y los jugadores pueden decidir si quieren ser bandidos de corazón noble o completos psicópatas, pero van a tener que robar y matar personas de cualquier manera.

Esto significa que, a pesar de lo que Rockstar Games pueda pensar sobre el video de Shirrako, la capacidad de golpear y matar a una sufragista en Red Dead Redemption 2 es algo que el estudio eligió deliberadamente poner en el juego. Los jugadores no pueden, hasta donde yo sé, acostarse con trabajadoras sexuales, incluso cuando ofrecen sus servicios. Rockstar Games también optó por no incluir la capacidad de matar niños en Red Dead Redemption 2, a pesar de que no es realista. Son elecciones conscientes sobre los límites impuestos al jugador.

También es importante tener en cuenta que la sufragista no está representada de manera neutral. Rockstar Games también tomó decisiones al respecto. Ya que Red Dead Redemption 2 permite a los jugadores explorar el mundo en el orden que quieran, encontré a las sufragistas en una parte del mundo totalmente diferente. Fue en una pequeña ciudad del sur llamada Rhodes, donde el nieto de un propietario de una plantación tenía un romance prohibido con la hija de una familia rival. La persona de quien estaba enamorado era una sufragista, y quería que yo la acompañara durante una protesta para garantizar que nadie la lastimaría, lo cual es una preocupación legítima e históricamente precisa, ya que las sufragistas eran golpeadas públicamente, agredidas sexualmente, encarceladas y alimentadas por la fuerza.

Pensé que era un contexto interesante para una misión y que fue algo inteligente que Rockstar Games exhibiera algunas de las horribles desigualdades que definieron la frontera de Estados Unidos tanto como los sombreros de vaquero y el revólver, pero también sentí que estaba en el juego para darle sabor. No mostraba que las sufragistas fueran buenas o malas, solo que existían.

¿Cómo se supone que se sienten los jugadores sobre esto? ¿Acaso piensan que la sufragista en Saint Denis es molesta porque es una idea que ellos mismos han traído al juego, o la sufragista es retratada sin compasión?

Cuando los jugadores se acercan a la sufragista en Saint Denis y ella le pregunta a Arthur qué piensa sobre el sufragio femenino y su derecho al voto, contesta: “Claro, por qué no”. Pero sigue con la frase: “Cualquiera que sea lo suficientemente tonto para votar, adelante”, que es el nivel de sofisticación y comentario político que esperaríamos de un desarrollador cuyo debut (Grand Theft Auto) fue celebrado por incluir un botón para tirarse pedos.

No lo he terminado todavía, pero dudo que Red Dead Redemption 2 tenga algo profundo que decir sobre los derechos de las mujeres, y dudo que esté promoviendo ese tipo de comportamiento en el juego. Solo sé que lo permite, mientras que no permite otras cosas.

No creo que los videojuegos sean los únicos culpables de la violencia en el mundo real, pero son parte de nuestra infraestructura cultural que permite que alguien tome el rol de un asesino anti-feminista (un problema actual del mundo real), suba un video a YouTube con fines de lucro y permita que otros lo utilicen como punto de partida para hablar sobre cuánto odian a las mujeres en el mundo real.