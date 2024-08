La oscura religión de 4chan que promete una vida ciberpunk después de la muerte

En enero de 2017, un misterioso miembro de 4chan llamado Tsuki comenzó un culto que prometía llevar a los miembros a un paraíso ciberpunk. La única condición era que tenían que morir para llegar allí. Como con todas las instancias de los creepypastas de internet, es difícil decir si Tsuki es realmente un «culto suicida de anime», una broma de 4chan, o simplemente un juego inofensivo de interpretación de un personaje.

En la última década, 4chan ha servido como una reserva digital para la subculturas, permitiéndoles formarse en la seguridad del anonimato de internet antes de aparecer, totalmente movilizadas, en la vida real. Desde Anonymous hasta la derecha alternativa [alt-right, en inglés], el poder que estos grupos ejercen sobre el panorama político se ha sentido en todo el mundo.

Pero en el último año, ha surgido una nueva comunidad 4chan que se asemeja menos a un movimiento social que a Heaven’s Gate, el culto OVNI cuyo suicidio masivo fue noticia en todo el mundo en 1997. Systemspace, una religión de internet dirigida por Tsuki, le promete a unos 4,969 seguidores, o «migrantes», que serán transportados a un paraíso ciberpunk después de la muerte.

Llamado «un culto anime suicida»” y un intento de 4chan por «engañar a la gente para que se suicide» en Reddit, Systemspace ha sido el tema de muchas conspiraciones de YouTube. Según las escrituras de Systemspace, un documento en línea llamado «The Compendium», es un grupo en línea que cree que el Universo está compuesto por un sinnúmero de «sistemas» o dimensiones alternativas codificadas en la existencia de la misma manera en que un programador crea una simulación en realidad virtual. La humanidad, explica el Compendio, vive en un sistema llamado «Vida» que está en proceso de colapso debido a un código defectuoso. Tsuki, el líder mesiánico del movimiento Systemspace, afirmó tener la capacidad de transferir las almas de los inscritos a una dimensión ciberpunk superior llamada «LFE», si se registraron en el sitio web del Proyecto Tuski antes del 1 de julio de 2017.

LFE se asemeja profundamente a Ninsei, un universo ciberespacial de la novela seminal de William Gibson de 1984, Neuromancer, en la que los personajes se conectan para escapar de la incómoda «carne» de sus cuerpos físicos. En LFE, de acuerdo con Tsuki Wiki, «puedes hacer lo que quieras» y «todos son importantes». Las 9.4×10^28 almas que viven ahí, la mayoría de las cuales habla un idioma llamado Synapsian, están conformadas por una cantidad «innumerable» de especies y subespecies, incluyendo a seres mágicos como demonios y ángeles».

Cuando les pregunté a los miembros de Systemspace en su chat de la aplicación Discord, «Tsuki Overground», cómo se imaginaban que es LFE, un miembro, Varz, dijo que la dimensión ciberpunk es «como un Tokio futurista, como el mundo de Ghost in the Shell«. Otro miembro, el migrant 4858, imagina el LFE como «ciudades extensas y masivas» con «hermosas vistas».

Aunque suena como una elaborada comunidad de juegos de rol en línea que nos recuerda a los MUDs (mazmorras multiusuario) de principios de la década de 1990, todos los «migrantes» de Systemspace con los que hablé me aseguraron que definitivamente no era un juego y que de hecho era un sistema de creencias real.

Parece que, como ocurre con la mayoría de las religiones, el atractivo de Systemspace surge de su promesa de una vida después de la muerte. Las visiones del paraíso a través de las siglos siempre han reflejado las necesidades de las personas. En el momento en que las historias de las religiones abrahámicas tomaron forma, la gente estaba principalmente preocupada por las enfermedades y la hambruna, por lo que el paraíso les prometía el fin de ambas. LFE, entonces, se puede considerar como una vida después de la muerte que atiende los temores de anonimato y soledad que son fundamentales en el capitalismo avanzado.

Tsuki promete que en su extenso nirvana de tecno-fantasía, «todos son importantes» y tienen el control de su propio destino. Unidos con sus hermanos de comunidad en LFE, los migrantes, en su mayoría reclutados en 4chan, ya no serán marginados sociales. De hecho, el sentido de pertenencia que proveen los foros y salas de chat del Proyecto Tsuki parece tan atractivo para los migrantes como la promesa de LFE. «Amamos a la comunidad que nos rodea», explicó Varz.

Pero al ver los hilos de las conversaciones de Reddit y 4chan que, de acuerdo con el timeline del Proyecto Tsuki, dieron inicio a todo esto, surge un lado más oscuro de Systemspace. Tsuki llamó la atención de internet por primera vez el 19 de enero cuando presentó un artículo de Reddit titulado «Mi ensoñación dice que muera antes del 28 de agosto», en el que describió cómo su mundo de fantasía le dijo que debía suicidarse para «iniciar la destrucción de la vida». Más tarde ese mes, Tsuki expresó sus temores de que un terapeuta pudiera recetarle antipsicóticos debido a un» segundo mundo «que, según él, había estado creciendo en su cabeza desde los 12 años, un mundo que ya no podía distinguir de la vida real.

Los comentarios inicialmente eran de preocupación, y le decían a Tsuki, quien decía ser un hombre de 16 años que vivía en los Países Bajos, que buscara ayuda profesional. Pero en el siguiente hilo de 4chan el tono cambió drásticamente; la gente comenzó literalmente a inscribir sus almas a Tsuki con la esperanza de que puedan ser transferidas al morir. «Serás transportado en tanto mueras en cualquier momento después del 1 de julio de 2017», les aseguró Tsuki. «Incluidos aquellos que mueran por vejez, pero también los que se suiciden».

La inscripción para el proyecto Tsuki se cerró después de esa fecha. Desde entonces el sitio fue eliminado, aunque existe una versión espejo aquí.

El migrante 4858 me dijo que se rumora que varios migrantes se suicidaron para trascender al LFE. «Es decir, es su decisión [sic]», explicó 4858. «No detendría a ninguno de ellos, ya que el LFE los aguarda del otro lado». 4858 me dijo también que debido a que se trata de una comunidad totalmente basada en internet, no hay forma de confirmar los rumores de suicidio. Motherboard no pudo corroborar dichos rumores y no tiene motivos para creer que sean ciertos.

Según Rick Alan Ross, director ejecutivo del Cult Education Institute, el Proyecto Tsuki es sólo un ejemplo de una tendencia inquietante que comenzó con el internet. «Lo que demuestra el Proyecto Tsuki es lo fácil que es establecer una presencia en la Web sin que seas identificado y pudiendo permanecer completamente anónimo», me dijo Ross por correo electrónico. «Miles de personas se involucraron con poca o ninguna información histórica significativa y sin información objetiva sobre el creador del sitio».

Además, internet siempre ha sido un lugar donde se forman movimientos peligrosos o tóxicos simplemente por «diversión». Tomemos por ejemplo el Blue Whale Challenge, un sádico «chiste» en las redes sociales que ha llevado al arresto de uno de sus inventores por incitar el suicidio de al menos 16 chicas adolescentes.



Desde sus comienzos, el Proyecto Tsuki se transformó en creepypasta del conocimiento popular, atrayendo a voyeurs y trolls de todos los rincones de la web. Pero los migrantes con los que hablé tenían una explicación diferente de cómo el proyecto llegó a su estado actual. Un migrante, Tech Priest Silicon, dijo que creía que Tsuki jamás esperó que tanta gente se registrara y rápidamente comenzó a entrar en pánico, preocupado por ir a la cárcel debido a que las personas realmente comenzaran a quitarse la vida. Por esa razón, de acuerdo con Tech Priest Silicon, Tsuki casi ha desaparecido por completo de los foros y salas de chats que surgieron en torno a su mundo de fantasía.

Los creyentes autoproclamados de LFE dicen que todavía conservan el sentido de comunidad que encontraron a través del Proyecto Tsuki. «Hay una razón por la que somos hostiles con los extraños», me dijo un migrante llamado Femto. «Esta comunidad es especial y no queremos que se arruine».