Este link te dice si Cambridge Analytica vio tu perfil de Facebook

El lunes, Facebook extendió una notificación en la bandeja de entrada de sus usuarios llamada “Protecting Your Information” [Protegiendo tu Información] que puede avisarle a la gente si la aplicación de un tercero había compartido su información de Facebook con las estadísticas de Cambridge Analytica.

Como soy raro, le di refresh a mi Facebook como mil veces esperando ver mi notificación, pero todavía no me llega. Es frustrante, porque muchos de mis amigos ya la recibieron y yo no tengo idea cuando/si me llegará. Por suerte, hay una manera más fácil y confiable de obtener esta información que no requiere pasar mucho tiempo extra en la plataforma que fue negligente con tus datos personales durante una década.

Facebook creó esta herramienta que te permite saber si tú o cualquiera de tus amigos entró a la aplicación “This Is Your Digital Life”, la cual compartió datos con Cambridge Analytica. Pero sí me tardé mucho tiempo en encontrarla, así que aquí tienes el link.

Si eres uno de los 87 millones de usuarios con un amigo que entró a la aplicación, verás un mensaje así:

¿Compartieron mi información?

Basados en nuestra investigación, no parece que tú hayas entrado a «This Is Your Digital Life» con Facebook antes de que la elimináramos de nuestra plataforma en 2015.

Sin embargo, un amigo tuyo sí accedió.

Como resultado, es probable que los siguientes datos hayan sido compartidos con «This Is Your Digital Life»:

* Tu perfil público, las páginas que sigues, cumpleaños y ciudad actual.

Una cantidad reducida de personas que entraron a «This Is Your Digital Life» también compartieron su propio News Feed, timeline, publicaciones y mensajes los cuales podrían incluir publicaciones o mensajes tuyos. Quizá también compartieron tu ciudad de residencia.

Si no, verás algo así:

¿Compartieron mi información?

Basados en nuestros registros disponibles, ni tú ni tus amigos accedieron a «This Is Your Digital Life».



Como resultado, parece que tu información de Facebook no fue compartida con Cambridge Analytica por «This Is Your Digital Life».

¡Disfruta interrogando a tus amigos para saber cuál de ellos te vendió sin querer!