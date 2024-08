Lo peor de Facebook es que no nos deja olvidar

El próximo mes, un representante de Facebook testificará ante el Congreso sobre el papel de la red social en la difusión de la desinformación rusa durante las elecciones presidenciales de Estados Unidos. En anticipación, Sheryl Sandberg, directora de operaciones de Facebook, está en una campaña de relaciones públicas para convencer al mundo de que Facebook es bueno para la democracia.

Como parte de esa campaña, Sandberg se sentó esta semana con la organización de noticias Axios y respondió a una serie de preguntas del periodista Mike Allen acerca de Facebook. En un momento, Allen le preguntó a Sandberg si el News Feed de Facebook crea «filtros burbuja», cámaras de eco en las que los usuarios sólo reciben información que valida sus puntos de vista previos.

En respuesta, Sandberg explicó algo sobre Facebook que todos entendemos que es verdad. «Esto es lo que sabemos: lo que Facebook hace es aumentar nuestra capacidad para mantenernos en contacto con quienes tenemos los vínculos interpersonales más débiles», comenzó diciendo, refiriéndose a un término que los sociólogos acuñaron para describir las relaciones que tenemos que no son emocionalmente cercanas. Un vínculo débil es el tipo que te corta el pelo, o el barista al que siempre le compras café, por ejemplo. Son personas a las que conoces y que son amigables contigo, pero a quienes no llamarías en una crisis.

«Sin Facebook, no sabría mucho de mis amigos de la preparatoria», continuó Sandberg. «Facebook me mantiene al tanto de ellos y de sus puntos de vista».

Ella está en lo correcto. Facebook está diseñado para que nunca olvides a nadie. Parte del extraordinario infierno de la red social es revisar nuestros News Fedds y leer las actualizaciones de personas que alguna vez fueron relevantes en nuestras vidas y que, desde entonces, se han desvanecido en la casi obscuridad. He estado en Facebook durante casi una década, y a pesar de la eliminación masiva de contactos que hice después de la preparatoria, he acumulado, en total, 752 amigos. La mayoría de mis amigos tienen muchos más; un amigo cercano tiene casi 2,000.

Sin embargo, mantenerme al día con cientos de vínculos débiles en Facebook no me hace sentir más conectada con el mundo. Es agotador. ¿Es poco saludable para mí saber que una chica de mi clase del primer año en la universidad rompió con su último novio? Probablemente. No veo la utilidad de acumular conocidos como si fueran cajas en un ático.

Odio que Facebook me obligue a invertir tiempo en la vida de personas que no tendrían por qué importarme. En lugar de pasar tiempo con las personas que conozco y amo, a menudo me sorprendo enojada por la publicación racista en Facebook de alguien a quien no he visto en una década.

Para este punto, mi cuenta de Facebook es tan antigua que con frecuencia encuentro actualizaciones de personas que ya no reconozco. Parte del problema es que ahora el algoritmo que impulsa el News Feed de Facebook prioriza excesivamente el video. En lugar de ver todo tipo de publicaciones de las personas que medio conozco, ahora en su mayoría veo los videos que han compartido.

Un punto a favor de Facebook es que no es difícil cambiar a quién ves en tu News Feed. La red social tiene una característica que te permite «dejar de seguir» a los contactos que quieras para que ya no veas sus publicaciones a menos que vayas directamente a su perfil. Facebook también está probando una versión más sutil, que «suspende» temporalmente a una persona.

He «dejado de seguir» a algunos de mis contactos de Facebook usando la función en el pasado, y ocurrió algo muy extraño. Descubrí que por lo regular me olvidaba de su existencia por completo, hasta que su nombre resurgía otra vez por una razón u otra, generalmente en la vida real.

Cada vez que esto sucede, me recuerda el espacio mental que las personas no muy cercanas a mí ocupaban cuando las seguía. Sin siquiera notarlo, Facebook me tenía al tanto de sus vidas de manera pasiva, a pesar de que nunca les hablara personalmente. No extraño a ninguno de los que he dejado de seguir.

Podría, sin mucho esfuerzo, dejar de seguir a cientos de mis contactos de Facebook, y diseñar un News Feed que sólo me brindara información sobre las personas más cercanas a mí, y no sobre los vínculos débiles. Aunque si lo hiciera, iría en contra del que Sandberg piensa que es uno de los propósitos de Facebook.