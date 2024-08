Lo sentimos, ‘Rick and Morty’ estrena parodia porno

De vez en cuando, una vez que cierto auge cultural ha alcanzado el punto más alto del éxito, la industria pornográfica decide filmar una parodia como una suerte de acto publicitario —en el sentido más generoso—. Entre las menciones honoríficas de este fenómeno se encuentran Who’s Nailin’ Paylin? (Sarah Palin), Cock of Duty (Call of Duty), y Oversnatch (Overwatch).

Cada vez que se estrena una de estas parodias porno y me llega el boletín de prensa a mi correo, no puedo evitar pensar, «No otra vez». En esta caso, el correo electrónico que me llegó fue «¿Una parodia porno de Rick and Morty? ¡WoodRocket dice sí!» Sería posible ignorar que existe, pero dada la fiebre por la salsa szechuan de esta semana y la conversación generalizada sobre Rick and Morty, creí que, tal vez, a algunos de ustedes les interesaría saber de qué trata la parodia.

Les presentó, con todo el dolor de mi corazón, Dick and Morty:

Que lo «disfruten».