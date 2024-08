Mark Zuckerberg habla sobre el escándalo de Cambrige Analytica

Mark Zuckerberg rompió su silencio sobre el escándalo de Cambridge Analytica, la misteriosa compañía de análisis de datos que afirma haber ganado las elecciones presidenciales de Donald Trump.

Ayer, el CEO de Facebook abordó públicamente la explotación de los datos de los usuarios de Facebook en su página de Facebook.

Videos by VICE

«Esto fue un abuso de confianza entre Kogan, Cambridge Analytica y Facebook», escribió Zuckerberg. «Pero también fue un abuso de confianza entre Facebook y las personas que comparten sus datos con nosotros y esperan que los protejamos». Necesitamos arreglar eso».

Relacionados: Por qué lo que pasó con Cambridge Analytica y Facebook no fue un ‘robo de datos’

«Yo creé Facebook, y al final del día soy el responsable de lo que sucede en nuestra plataforma. En serio, hago todo lo necesario para proteger a nuestra comunidad».

Han pasado cuatro días desde que The New York Times y The Guardian informaron por primera vez sobre el incidente, que Facebook calificó como un fraude de Cambridge Analytica, diciendo que «toda la compañía está indignada». Hasta ahora, Facebook ha ignorado las críticas de que su negligencia le permitió al investigador de la Universidad de Cambridge, Aleksandr Kogan, recopilar los datos de las personas mediante la API de Facebook, que le dio acceso a los desarrolladores no sólo a la información de los usuarios, sino también a la información de sus amigos. Desde entonces, Facebook ha reducido el flujo de trabajo de los desarrolladores y ha proporcionado mejores cláusulas a los usuarios que consideran entregar sus datos.

De todos modos, The Guardian afirma que Kogan sólo tenía una licencia para recopilar datos con fines de investigación, y no comerciales, lo que significa que rompió ese acuerdo al pasarlo a Cambridge Analytica.

El The New York Times afirma que todo lo que Kogan «divulgó a Facebook, y a los usuarios en las letras pequeñas, fue que él estaba recopilando información para fines académicos, dijo la red social», y que Cambridge Analytica había estado financiando su trabajo en secreto. Según el informe, Facebook nunca verificó las afirmaciones de Kogan.

Ayer, Zuckerberg confirmó que Kogan creó una aplicación en 2013, que fue utilizada por «alrededor de 300,000 personas que compartieron sus datos y los de sus amigos». Dada la forma en que funcionaba nuestra plataforma en ese mome nto, esto significaba que Kogan podía acceder a decenas de millones de datos de sus amigos».

En 2014, Facebook cambió las reglas en torno a su API, por eso las aplicaciones como las de Kogan ya no podían acceder al perfil de los amigos de un usuario, a menos que esos amigos hubieran dado su permiso. En ese momento, los desarrolladores también debían obtener la aprobación de Facebook antes de solicitar datos confidenciales, aunque Zuckerberg no dio más detalles sobre la definición de «datos confidenciales».

En 2015, Zuckerberg confirmó que The Guardian ya estaba enterado de que Kogan había compartido sus datos con Cambridge Analytica, lo que va en contra de las políticas de Facebook, «es por eso que prohibimos de inmediato la aplicación de Kogan desde nuestra plataforma y le exigimos a Kogan y a Cambridge Analytica que certificaran formalmente que habían borrado todos los datos que obtuvieron”. Facebook afirma que lo hicieron.

Lo que nos lleva a lo siguiente: Zuckerberg dice que los informes del New York Times, The Guardian y del Channel 4 News alertaron a Facebook sobre la posibilidad de que Cambridge Analytica no haya borrado por completo los datos.

«Cambridge Analytica afirma que ya borró los datos y aceptó una auditoría forense realizada por una empresa que contratamos para confirmarlo. También estamos trabajando con los reguladores mientras investigan lo que sucedió», agregó Zuckerberg.

Zuckerberg y Sheryl Sandberg, la directora de operaciones de Facebook, han sido culpados por permanecer en silencio durante mucho tiempo. La compañía tuvo una reunión de personal el martes donde el abogado de Facebook, Paul Grewal, contestó las preguntas de los empleados sobre Cambridge Analytica, pero ni Zuckerberg ni Sandberg asistieron.

Facebook ha recalcado que quiere evaluar toda la situación antes de tomar medidas. Primero, Zuckerberg dice que Facebook investigará todas las aplicaciones que tuvieron acceso a los datos de los usuarios hasta 2014.

«Expulsaremos a cualquier desarrollador de nuestra plataforma que no acepte una auditoría exhaustiva. Y si encontramos desarrolladores que hicieron mal uso de la información de identificación personal, los expulsaremos y les diremos a todos los afectados por esas aplicaciones», dice Zuckerberg.

En segundo lugar, Facebook tiene la intención de restringir aún más el acceso de los desarrolladores a los datos de las personas. Por ejemplo, las aplicaciones que los usuarios no han abierto en tres meses tendrán acceso revocado. Y el nombre del usuario, la foto de perfil y la dirección de correo electrónico serán las únicas piezas de información requeridas al autorizar una aplicación.

«Exigiremos que los desarrolladores no sólo obtengan la aprobación sino que también firmen un contrato para solicitar el acceso de todos a sus publicaciones u otros datos privados. Y les compartiremos más cambios en los próximos días «, dice Zuckerberg.

Relacionados: El exCEO de Cambridge Analytica nos explicó cómo usan tus datos para ganar elecciones

El CEO también afirma que Facebook lanzará una herramienta que le ayude a los usuarios a saber qué aplicaciones tienen acceso a sus datos. En este momento, esto es algo que la gente puede ver en Configuración de privacidad, pero parece que Facebook lo hará más prominente en el futuro.

La declaración de Zuckerberg promete mucho, y queda por verse si Facebook seguirá estos cambios. Varias peticiones de #DeleteFacebook están circulando, instando a los usuarios a eliminar sus cuentas y desinstalar la aplicación.

«Si bien este tema específico que involucra Cambridge Analytica ya no debería ocurrir con las nuevas aplicaciones de hoy, eso no cambia lo que sucedió en el pasado», concluyó Zuckerberg. «Aprenderemos de esta experiencia para asegurar nuestra plataforma aún más y hacer que nuestra comunidad sea más segura para todos en el futuro».