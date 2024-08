McDonald’s decepciona a los fans de ‘Rick and Morty’ por escasez de salsa Szechuan

El sábado, miles de fans de Rick and Morty —un programa de comedia que hace bromas que la gente normal jamás podría entender como «a las personas con autismo les gusta Minecraft» y «Reddit existe»— hicieron fila en los establecimientos de McDonald’s de todo el mundo para tener la oportunidad de probar la salsa Szechuan para McNuggets, un condimento que se ha convertido en un meme para «los mejores fans del multiverso».

Como fue demostrado por los observadores de Rick and Morty, este crossover de la cultura pop no fue del todo exitoso. Resulta que el apetito por esta salsa azucarada superó con creces el suministro total disponible, por lo que muchos fans decidieron ventilar su frustración en internet.

Si nada de esto tiene sentido para ti, felicidades por evitar a unos fans que se han vuelto insufribles a medida que el programa ha ganado popularidad. Como lo han señalado nuestros colegas de VICE, muchos súper fans de Rick and Morty se identifican a sí mismos con Rick: incomprendidos por las masas y teniendo que soportar Mortys idiotas (o peor aún, Jerrys), en su vida cotidiana. Los seguidores de la serie a menudo consideran que las personas a las que no les gusta Rick and Morty, «no lo entienden».

De cualquier modo, en el primer episodio de esta temporada, que se transmitió en el Día de los Inocentes, Rick y Morty emprenden una aventura para obtener la famosa salsa szechuan, que fue un producto que salió con el lanzamiento Mulan, la película de Disney, en 1998. Rick está obsesionado con la salsa, y los seguidores de la serie se obsesionaron también. Así que los fans del programa se sintieron bendecidos cuando McDonald’s anunció que la salsa estaría disponible por un día solamente (el sábado pasado).

Pero McDonald’s subestimó el nivel de fanatismo de los aficionados, o no fue capaz de fabricar más salsa (que myrecipes.com asegura que se puede hacer en aproximadamente 10 minutos con azúcar morena, vinagre de arroz, cátsup, salsa de soya, y algunas especias). Los aficionados fueron sometidos a filas extremadamente largas, escasez de salsa szechuan y al agotamiento prematuro de los suministros para prepararla. En las redes sociales hubo informes de que la policía tuvo que intervenir para detener peleas en varios lugares, aunque Motherboard no ha sido capaz de verificar dichos informes.

En Twitter, McDonald’s ha pasado gran parte de las últimas 24 horas respondiendo a los dementes fans de Rick and Morty, quienes se sienten traicionados por la cadena, debido a los miles de millones de hamburguesas que ha vendido.

De igual manera, la gente en el subreddit de Rick and Morty y su canal de Discord asociado no ESTÁN FELICES: ha habido al menos cinco threads diferentes exhortando a los fans a lanzar un boicot contra McDonald’s. Los mensajes sobre el fiasco de la salsa szechuan también han obtenido decenas de miles de votos. Mientras tanto, en eBay, paquetes sencillos de la salsa (30 gramos) se han vendido por más de 250 dólares, y un paquete de tres se vendió por 848. Por cierto, se trata de subastas concluidas, lo que significa que alguien pagó realmente estos precios.

Tal vez en un universo paralelo McDonald’s hizo bastante salsa szechuan para satisfacer a las masas. Pero en otro universo menos desquiciado, la gente mira una promoción como esta y simplemente se encoge de hombros.

