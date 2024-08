Así se vería ‘Metal Gear Solid’ en el Unreal Engine 4

Artículo publicado originalmente por Motherboard Estados Unidos.

Los motores de juegos y gráficos modernos son poderosos, pero no tan poderosos como la necesidad insaciable de los fans de rehacer y remasterizar escenas de juegos clásicos. Ya sabíamos que esto era cierto gracias a las recreaciones hechas por fans de World of Warcraft y Zelda: Ocarina of Time, pero este remake toma por toma del intro de Metal Gear Solid es algo impactante.

Videos by VICE

Cuando digo toma por toma, lo digo literalmente: utilicé YouTube Doubler para reproducir los dos intros uno junto al otro, y todo es idéntico, incluidos los logotipos de la pantalla de bienvenida. Este remake del intro original de Metal Gear Solid —de hace 20 años— es obra de Erasmus Brosdau, un director de arte de videojuegos que ha participado en títulos como Crysis y Star Citizen. Hasta donde sabemos, Brosdau creó este video como un tributo a Metal Gear Solid y al creador de la serie Hideo Kojima.

También cabe mencionar el poder de procesamiento de la nueva edición, hecha con Unreal Engine 4. Hace dos décadas, juegos como Metal Gear Solid llamaron la atención por sus gráficos que estaban basados en cuánta resolución podían exprimir los desarrolladores del hardware de la consola. Actualmente, los efectos como las sombras dinámicas y la luz que se filtra a través del agua del océano se despliegan sin esfuerzo, casi de manera casual. Y todo gracias a una tecnología ampliamente disponible y de fácil acceso como Unreal 4. ¡Es un gran mundo en el que vivimos!