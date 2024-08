Las nuevas Notebooks de Samsung son como una MacBook, pero mejor

Artículo publicado originalmente por VICE US.

Ayer, Samsung anunció la Notebook 7 y la Notebook 7 Force, dos nuevas computadoras portátiles que la compañía está publicitando como “elegantes dispositivos diseñados para hacer lo que tu quieras”. Es un eslogan simple y convincente, uno que he usado en ocasiones anteriores al sugerirle a mis padres, o a cualquier otra persona que tuviera el presupuesto suficiente y no fuera muy hábil con las computadoras, que comprara una computadora portátil de Apple.

Videos by VICE

A primera vista, es fácil confundir las nuevas Notebooks con las MacBooks hasta antes de ver el sensor azul de huellas dactilares (y el teclado numérico en el caso de la Notebook 7 Force), lo cual te obliga a mirar más de cerca. Como señaló The Verge, las nuevas laptops de Samsung parecen estar “obvia y fuertemente inspiradas” en las computadoras portátiles de Apple.

El sitio web 9-to-5-Mac enfocado en Apple analiza las similitudes con más detalle:

“Tiene la misma construcción de ‘metal sólido’, con el mismo recorte biselado para facilitar el levantamiento de la tapa. El estilo de teclado de chiclet en color negro con teclas retroiluminadas en blanco se encuentra en la misma hendidura biselada, e incluso tiene una tipografía similar. Cuenta con identificación táctil: lo siento, con un sensor de huellas dactilares en el teclado. Y tiene un trackpad grande idéntico”.

Y ante esto, yo digo: Genial. Inspírense en las computadoras de Apple tanto como sea posible, porque la compañía sigue teniendo un gran diseño industrial, pero no hay manera de que yo compre otra de sus computadoras portátiles en 2019.

Hasta este día, llevo conmigo una MacBook Air de 11 pulgadas cuando viajo. Es liviana, duradera, (¡)tiene dos (!) puertos USB, suficiente potencia para hacer mi trabajo y un muy buen teclado, en lo que respecta a los teclados de computadoras portátiles. Desde 2011, las computadoras portátiles de Apple solo se han vuelto más livianas, y han prescindido de los puertos USB más antiguos en favor del nuevo USB-C (la MacBook solo tiene uno, el cual también se usa para cargarla), y su nuevo diseño de teclado tipo mariposa es tan malo que ha vuelto inútiles a las laptops y ha provocado que Apple tuviera que disculparse. En cuanto a la durabilidad, después de dos años de uso, mi esposa sacó su MacBook 2015 de su bolso y se había doblado de un esquina, lo cual inutilizó el puerto de conexión para auriculares.

Imagen: Emanuel Maiberg.

Siempre prefiero usar una PC con sistema operativo Windows, y al estar en casa o en la oficina, puedo construir una torre robusta detrás de la cual esconder la PC, y todo lo feo que pueda tener queda debajo de mi escritorio y lo uso felizmente sin volver a mirarlo hasta que necesite una actualización. Pero la elegancia, como la llama Samsung, sí importa cuando se trata de computadoras portátiles. Por mucho que me guste la audacia de las potentes computadoras portátiles para jugar videojuegos, son demasiado pesadas y feas para servir como reemplazo práctico de una MacBook.

Sin embargo, no debería ser tan difícil para un competidor ofrecer un reemplazo para una MacBook. Como la mayoría de los usuarios de computadoras portátiles, no pido demasiado. Necesito algo moderadamente potente, ligero, resistente, y que no grite “jugador de videojuegos” con unas brillantes luces Led RGB. También sería bueno tener un buen trackpad y un buen teclado.

Esencialmente, quiero la valiosa propuesta básica del diseño industrial de Apple, menos todas las cosas que han hecho que las últimas MacBooks y MacBook Pros sean tan decepcionantes, por lo que muy pronto compraré una Notebook 7, y no la MacBook más reciente.