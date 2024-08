Un nuevo juego de Steam regalará un bitcoin a la primera persona que logre resolver el misterio

Un Bitcoin es el premio por resolver estos 24 acertijos. Los participantes pueden resolverlos solos o jugando con otros jugadores. Los jugadores pueden dejar pistas para otros, o confundirlos con pistas falsas que los conduzcan a callejones sin salida. Después de todo, al final sólo una persona puede ganar el bitcoin.

Este es la premisa detrás de Montecrypto: The Bitcoin Enigma, un nuevo juego de acertijos de los desarrolladores Gem Rose Collective que se lanzará en Steam el 20 de febrero. Se trata de una serie de acertijos ambientados en un laberinto que los jugadores exploran en primera persona. Quien los resuelva primero ganará un Bitcoin en al vida real, dicen los desarrolladores. Después de eso, el juego se termina.



El juego cuesta $1.99 dólares y un solo Bitcoin actualmente vale un poco más de $9,800, dólares, así que es posible que un usuario afortunado se lleve una fuerte suma de dinero.

Descubrimos una pista interesante que puedes encontrar en la página de preguntas frecuentes de Montecrypto incluso antes de que sea lanzado, la cual enlaza a la página de GitHub para btcrecover, «una contraseña de monedero Bitcoin de código abierto y una herramienta de recuperación de semillas». La página de GitHub explica que btcrecover fue diseñado para los casos en que los usuarios conocen la mayoría de sus contraseñas, pero necesitan ayuda para probar diferentes combinaciones posibles.

«Estamos tratando de mantener nuestras identidades en secreto por ahora», escribió Gem Rose Accent en un comunicado de prensa. Los desarrolladores han dicho que revelarán su identidad una vez que un ganador reclame el Bitcoin. «Pero podemos decir que somos un grupo de desarrolladores de juegos y que tuvimos una idea loca para un juego. Como grandes fans de la búsqueda de tesoros nos inspiramos en acertijos como la chorette d’or (la lechuza dorada), una estatua del búho fue enterrada en 1993 y al mismo tiempo una serie de pistas fue publicada, y todavía nadie ha resuelto las pistas para encontrar al búho y reclamar la estatua de 15 kg hecha en oro y plata».

On the Trail of the Golden Owl fue un libro francés de una búsqueda del tesoro publicado en 1993. Cualquiera que pudiera resolver su misterio descubriría la ubicación del búho dorado enterrado. Nadie lo ha hecho, y el acertijo de larga data ha sido la fuente de varios problemas legales desde entonces.

Nos hemos acercado a Steam para preguntar si los juegos de sus plataformas pueden ofrecer recompensas monetarias a los clientes. Según lo que podemos ver en las pautas de Steam, sí pueden hacerlo.

También nos pusimos en contacto con los desarrolladores para preguntarles por qué quieren ser anónimos y actualizaremos esta publicación cuando recibamos su respuesta.