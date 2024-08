Este plugin te ayuda a dejar de fumar mostrándote cuánto dinero ahorras

Artículo publicado originalmente por VICE Estados Unidos. Leer en inglés.

Si eres usuario de Mac y te encanta fumar, puedes al menos deshacerte de uno de esos costosos hábitos con la ayuda de un nuevo complemento. La aplicación Quit Smoking OSX, un plugin de $5 dólares disponible para Mac, es una herramienta liviana para los que quieren dejar de fumar y buscan motivación en su viaje hacia la liberación del tabaco.

Este plugin es la última creación de Diego Mariani, desarrollador londinense detrás de productos como «The Meltdown Mug», la taza de café que conmemora la vulnerabilidad Meltdown (y le da una parte de los ingresos a Save the Children), y «Who is Mining«, un sitio que te permite averiguar si un sitio web secretamente está minando criptomonedas con la preciosa potencia de tu CPU. La idea detrás del plugin Quit Smoking es recordarle a los usuarios cuánto tiempo ha pasado desde que dejaron de fumar y cuánto dinero han ahorraron al no comprar cigarrillos.

C Captura de pantalla: demo de la aplicación Quit Smoking OSX

Sólo es necesario introducir cuatro datos para activar el plugin Quit Smoking: la fecha en que dejaste de fumar, la cantidad de cigarrillos que fumas por día, el costo de una cajetilla y la cantidad de cigarrillos por cajetilla. El plugin mostrará y actualizará continuamente la cantidad de dinero que has ahorrado, la cantidad de cigarrillos «sin fumar» y la cantidad de tiempo que has estado sin fumar.

Captura de pantalla: demo de la aplicación Quit Smoking OSX

Quit Smoking está lejos de ser un programa completo para dejar de fumar, es más como un anuncio del «número de días desde el último incidente con el cigarro». Al parecer no da cuenta de las recaídas sin restablecer el conteo desde cero. Cuando intentas dejar de fumar, es importante ver las pequeñas recaídas como contratiempos menores y no como catástrofes en tu viaje a una vida sin cigarros. La incorporación de este cambio significaría una pequeña actualización en el software; no obstante, para la psique del usuario sería un cambio muy significativo. Sólo podemos esperar a que incorporen esta característica en una futura actualización.

Al colocar el plugin en la barra del menú de Mac, los que están tratando de dejar de fumar verán su estatus como no-fumadores cada vez que vean la hora, el estado de la batería de su laptop o intenten conectar un dispositivo vía bluetooth. La Clínica Mayo dice que la urgencia de fumar dura entre 5 y 10 minutos, por lo que tener el plugin junto al reloj de la computadora es una ubicación efectiva para un mensaje contra el consumo de tabaco.

Pagar $5 dólares por una aplicación cuya funcionalidad es simplemente llevar una cuenta puede parecer irrisorio, y hay muchas aplicaciones gratuitas tanto en la tienda de Apple como de Google para apoyar a los fumadores que buscan dejar el cigarro. Sin embargo, el que haya un precio a pagar puede fortalecer el compromiso de dejar de fumar, ya que los usuarios tienen un costo financiero que racionalizar; aunque, probablemente el razonamiento detrás del costo del plugin es más simple. «Necesito dinero, amigos», fue la respuesta en una cuenta que aparentemente pertenece a Diego, el creador de la aplicación, cuando se le preguntó sobre el precio de Product Hunt.

Cada año, más de 480,000 personas mueren a causa del consumo de tabaco y de la inhalación del humo de segunda mano de acuerdo con la American Lung Association, por lo que cualquier intento de frenar el tabaquismo es encomiable. Si funciona, el costo del plugin se paga solo en unos cuantos días, y si no funciona, al menos tienes $5 dólares menos para gastar en cigarrillos.