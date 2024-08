Pornhub alberga videos ilegales de ‘upskirts’

Artículo publicado originalmente por Motherboard Estados Unidos. Leer en inglés.

El sábado de la semana pasada, decenas de miles de mujeres en Corea del Sur protestaron en las calles contra el desenfrenado problema de las cámaras ocultas en el país, en el que los voyeurs filman mujeres en los baños, en los vestuarios o bajo sus faldas, sin su consentimiento.

A pesar de la protesta pública y el hecho de que muchas fotos y videos de upskirt son ilegales en Estados Unidos, el gigante del entretenimiento para adultos Pornhub todavía alberga una gran cantidad de videos upskirt, incluyendo algunos que parecen tomados de un foro cerrado donde los hombres trafican clips explícitamente sin el consentimiento de las mujeres y publican consejos sobre cómo acechar a las mujeres.

Muchos de los videos de upskirt en Pornhub tienen cientos de miles de visitas. Motherboard confirmó que algunos videos fueron filmados en Estados Unidos, según los detalles de los videos, incluso en Nueva York. En Nueva York, tanto la filmación de videos upskirt como su distribución con el conocimiento de la mujer que fue filmada son ilegales en virtud de la Ley de Vigilancia Ilegal.

A veces es difícil determinar si un video fue filmado con el permiso de una mujer o no; algunos de los clips subidos a Pornhub son aparentemente actuados por una actriz, en lugar de filmar a un extraño sin consentimiento. Pero muchos otros videos son tomados de foros y sitios en los que las personas intercambian imágenes no consensuadas, incluido un video de Nueva York.

Algunos de los clips son aparentemente tomados de icandids, un blog actualmente desaparecido que, como su nombre lo indica, se enfocaba en imágenes íntimas no consensuadas de mujeres, incluidos videos upskirt, según los archivos del sitio. Otros videos de upskirt alojados en Pornhub provienen originalmente de teencandidvideos, otro sitio web similar que tiene una sección dedicada al upskirt de adolescentes. Y algunos clips son los mismos que en The Candid Forum, un foro privado para upskirts y los llamados “creepshots”, que tiene más de 220,000 miembros. Motherboard descubrió anteriormente que The Candid Forum tiene alrededor de 4,300 threads individuales en una sección dedicada a videos upskirt.

Motherboard también encontró videos similares en el sitio porno xHamster. xHamster no respondió a nuestra solicitud de comentario.

Muchos de estos videos upskirt violan los propios términos y condiciones de Pornhub debido a que la filmación en sí es ilegal. De acuerdo con una publicación en Pornhub que establece qué tipo de contenido no está permitido en el sitio, se incluye cualquier contenido “que sea obsceno o ilegal”.

David Greene, abogado senior y director de libertades civiles en el grupo de campaña Electronic Frontier Foundation, le contó a Motherboard en un correo electrónico que “en casi todos los estados, la fotografía upskirt normalmente cumplirá con la definición de molestia criminal”.

Más allá de la legalidad, Pornhub también dice que prohíbe el contenido que es “acosador”, algo que podría aplicarse claramente a los videos de upskirt. Quienes filman los videos, o “camarógrafos”, como a veces se describen a sí mismos en los foros privados, a veces persiguen a las mujeres durante un periodo prolongado de tiempo para obtener la toma del upskirt.

En Pornhub, los usuarios pueden marcar videos individuales bajo varias etiquetas, incluida la de “contenido inapropiado” o “menor de edad”. Y Pornhub no parece estar moderando activamente este material de upskirt; muchos han permanecido en el sitio durante meses.

Katelyn Bowden, creadora de BADASS, un grupo de campaña contra el abuso de imágenes, le dijo anteriormente a Motherboard que “los sitios web que alojan o fomentan esta forma de victimización deben rendir cuentas”.

Pornhub no respondió a múltiples solicitudes de comentarios enviadas desde principios de mayo. Pornhub tampoco respondió a una pregunta específica sobre cómo los videos upskirt pueden seguir albergados en el sitio, teniendo en cuenta las propias políticas del sitio sobre acoso o contenido ilegal.