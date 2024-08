El porno de ‘aviones vivientes’ cambiará tu forma de ver los aviones para siempre

Artículo publicado originalmente por Motherboard Estados Unidos.

“Si algo existe, hay pornografía de ello”. Ésta es la Regla 34 del internet y aquí te presentamos otro ejemplo de ello.

Iba en bicicleta rumbo al trabajo esta semana en un hermoso día de otoño. Entonces, vi pasar un avión en lo alto del cielo. Un pensamiento, inesperado, cruzó mi mente: ¿Qué pasaría si el avión tuviera pechos?

Los aeromorfos son representaciones antropomorfas y a menudo pornográficas de aviones. Caen bajo la categoría de la mecanofilia, o el deseo de tener sexo con automóviles, barcos, motocicletas y, sí, aviones. Pero el gusto por los aeromorfos, que es como a veces se llama a los aviones vivientes, es algo un poco distinto a querer tener sexo con un automóvil o algún objeto mecánico. Son antropomorfos, por lo que tienen más cosas en común con los furrys y los escamosos que con los vehículos. La forma más frecuente que toman es la de un avión, con forma de mujer, pero también podrían ser helicópteros, transbordadores espaciales, dirigibles. Por lo regular tienen pechos de gran tamaño, muslos bien formados y alas que sobresalen de nalgas curvilíneas.

Al investigar esta forma de arte, vi un Tom-F-14 caza supersónico con senos, un avión de reconocimiento Lockheed SR-71 Blackbird con senos también y un triplano WWI Red Baron… con senos. La mayoría de estos ejemplos los puedes encontrar en esta galería de Imgur.

Sam Eversley, un lector de Motherboard que me sugirió que explorara la pornografía con aeromorfos, me dijo en un correo electrónico que una gran parte de su atractivo se encuentra en la yuxtaposición entre el frío y duro metal y un cuerpo sensual. “Tomas una máquina de guerra mortal (por lo general, aparatos inocentes como los aviones de pasajeros también están sujetos a la Regla 34) y la perviertes… Además también involucra referencias sexuales interminables: compartimento de carga, bomba de combustible, bombas/recargas, propulsores, etc. Simplemente es divertido referirse al sexo de esa manera, mientras miras todo el tiempo una versión cachonda perfectamente elaborada de algo que podrían matarte. Al final del día, creo que hay algo especial en las chicas que pueden representar un Mach 2”.

Como muchos fetiches, fuera de sus bases de datos de nicho, los aeromorfos tienen su propio rincón de internet en Reddit. Si no estás preparado para sumergirte en la amplia base de datos e621, entonces el subreddit de aeromorfos es un buen lugar para que los principiantes conozcan el género.

Le pregunté a u/overly_canned_name, una modificación para r/aeromorph, qué tan extendido está el fenómeno del avión sexy. “No creo que sea muy común, pero no es necesariamente inexistente”, me dijo en un correo electrónico. “Dentro de la comunidad furry/grupo fetichista, definitivamente es conocido por algunas personas, pero no necesariamente les gusta a todos. Fuera de eso, imagino que es casi completamente desconocido”.

¿Por qué a los fans los aviones con tetas y culos les parecen tan atractivos? “Tengo algunas razones”, dijo overly_canned_name. “El hecho de que sean aviones es muy agradable para mí; su forma general y su aspecto mecánico realmente hacen que la toda la idea me fascine. Además, los detalles que llevan por ser un avión, como la nariz/’hocico’, la cola, las alas, etc., también son muy atractivos”.

Como ejemplos de algunos de sus favoritos, overly_canned_name envió a este caza MiG y este Lockheed Martin F-22 Raptor.

Gran parte del arte de aviones vivientes que existe tiene influencias del artista William Walter Sache (quien también ilustró la mayoría de las obras en la galería de arriba). Debido a que todo en Internet se remonta a los furrys, es justo que Sache sea un artista prolífico y conocido dentro de la comunidad furry. Intenté contactar a Sache a través de su página DeviantArt, pero no he recibido respuesta.

Sache puede tener una gran influencia en el género, pero no todos los aeromorfos están representados en su estilo femenino sensual y curvilíneo. Hay aviones vivientes que simplemente parecen aviones con cara que tienen sexo con humanos, y luego están las representaciones más reptilianas o parecidas a un dragón, como se muestra en el webcomic Terror Drive.

Un grupo de Google+ llamado The Aeromorph Airport donde ponen fotos de aviones reales a los que les atribuyen rasgos de carácter no diferentes a los de un anuncio personal, incluyendo un helicóptero de ataque Mi-35M “heterosexual” descrito como “atento, comprensivo, divertido, fuerte”, que disfruta de “conocer gente nueva, el sexo grupal, [y] el sexo dominante”.

La mayor parte del arte de los aviones vivientes es ilustrado, pero la artista de video Maya Ben David trabaja con el formato acción real. Ben David crea cortometrajes basados en una variedad de fandoms y fetiches (ve sus videos de Charizard y “log girl”), pero dos de sus videos más vistos en YouTube son los de Air Canada Gal [la chica Air Canada). En el primer video, Ben David, vestida con un traje ceñido y pintado para verse como un avión de Air Canada, hace una variedad de bailes y posa frente a unas pantallas verdes para luego ser parte del jingle de SellOffVacations.com.

“Los objetos antropomorfos siempre me han parecido muy atractivos y me es fácil identificarme con ellos”, me dijo en un correo electrónico. “Su condición de objetos hechos para el uso humano cambia cuando cobran vida y me gusta esa tensión. Me gusta la relación entre la aeromorfa y el piloto. Al menos en las ficciones que he creado, la aeromorfa se traga al piloto y a los pasajeros y queda embarazada con su equipaje mientras los transporta”. Esto, nos explicó, es un cruce con la vorarefilia, o “vore”, el deseo erótico de consumir, o ser consumido por otra persona o criatura.

“Me gusta la comunidad aeromorfa. Es lindo cuando hay cruces y un avión antropomorfo aparece junto a un tren antropomorfo”, me dijo Ben David. “No me gusta cuando utilizan a los aeromorfos en memes para demostrar los ‘rincones oscuros del internet’. Es una bendición que puedas ver mi avión sexy. De nada”.